El ultramaratonista ciego de Lomas de Zamora que corre por un sueño griego y brilla en la percusión

Bernardo Romano, el atleta ciego de Lomas de Zamora y su historia de superación.

Para la mayoría de las personas, correr largas distancias representa un desafío de resistencia física y mental. Para Bernardo Romano, vecino de Lomas de Zamora , significa libertad absoluta. Su historia quiebra cualquier estereotipo: es uno de los poquísimos atletas ciegos en la Argentina dedicados al ultramaratón.

Pruebas que exceden los 42 kilómetros tradicionales y, de manera simultánea, es el encargado de dictar el ritmo con sus manos como percusionista de la agrupación de música popular Ensamble Sur .

Megaoperativo. Con operativos en Lomas, desarticularon una banda que robaba autos y vendía sus partes

Bernardo Romano perdió la vista por completo en 2005, pero jamás abandonó sus pasiones. Hoy se destaca en la disciplina de carreras de fondo a nivel nacional, persigue la marca mínima de 180 kilómetros para competir en el mítico Spartathlon y marca el compás musical de Ensamble Sur.

Desde su niñez, Bernardo convivió con una miopía degenerativa heredada de su padre. A pesar de los progresivos inconvenientes visuales, su infancia estuvo colmada de deportes; intentó consolidarse en el fútbol, el básquetbol y el handball. No obstante, las condiciones médicas avanzaron severamente hasta que en 2005 quedó completamente ciego.

Lejos de entregarse a la resignación, transformó la adversidad en un nuevo punto de partida. Se abocó al aprendizaje del sistema Braille y se refugió en sus dos grandes pilares de resiliencia: el arte musical y el atletismo de alta competencia.

Entre baquetas y repiques: el alma de Ensamble Sur

Cuando Bernardo no se encuentra devorándose kilómetros en el asfalto, está ensayando ritmos folclóricos y latinoamericanos. En el Municipio de Lomas de Zamora, su nombre resuena con fuerza dentro del ámbito cultural por ser una pieza fundamental de Ensamble Sur.

Su fina percepción rítmica le permite dominar la percusión sin necesidad de estímulos visuales. Junto a la agrupación, protagoniza habituales conciertos en espacios emblemáticos de la región como el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, demostrando que la música popular es un lenguaje universal que se siente en el pecho.

romano bernardo La historia de superación de Bernardo Romano.

La obsesión por Esparta: el sueño de los 180 kilómetros

Tras retornar con firmeza al running de fondo, Romano se posicionó velozmente en la vanguardia del circuito adaptado argentino. Sus entrenamientos y exigentes travesías las realiza en equipo permanente con guías running (como Sandra Sánchez) y agrupaciones de asistencia como el team Lazos Solidarios.

Hoy, sus piernas apuntan a un objetivo titánico: el Spartathlon en Grecia. Esta mítica carrera une a Atenas con Esparta a lo largo de 246 durísimos kilómetros que deben completarse en un rango estricto de 36 horas. Para que la organización helénica le otorgue el derecho a participar, Bernardo persigue de forma oficial la marca mínima clasificatoria: completar al menos 180 kilómetros continuos en una carrera de 24 horas de duración.

Mientras continúa sumando kilómetros de experiencia en los campeonatos organizados por la Asociación Argentina de Ultradistancia (AAU), Bernardo Romano sigue demostrando que no existen barreras insalvables cuando se tiene en claro hacia dónde se dirige el corazón. Ya sea ajustándose las zapatillas de running o golpeando el cuero de un tambor, su vida es una melodía constante de superación.