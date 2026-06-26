Finde en Lomas de Zamora: una comedia de Muscari y tributos a Sumo y Patricio Rey sus Redonditos de Ricota

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrá la visita de la comedia “El divorcio del año” , de José María Muscari , de bandas tributos a Sumo y Patricio Rey sus Redonditos de Ricota y del Stand Up de Juampi González.

Martín Bravo , el “Cantor de mis verdades”, presenta un espectáculo para toda la familia el viernes a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262.

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En la misma sala, el domingo a las 16 el Mago Santi sale a escena con “Nada es real” y a las 20 será el turno de la puesta “Danzares Buenos Aires”.

La obra “Siempre es nada”, de Orlando Leo y con dirección de Rocío Quintana , se presenta el sábado a las 18 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora , Hipólito Yrigoyen 9437.

En La Feria Sudaka de Lomas de Zamora, Portela 82, el viernes a las 21 pisa las tablas la varieté de humor “Fracasos Elegantes”, a cargo de taller de Nico Blandi.

Juampi González presenta su nuevo espectáculo de Stand Up “Oveja Negra”, el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

En la misma sala, el domingo a las 20,30 sale a escena “El divorcio de año”. La obra de José María Muscari la protagonizan Fabían Vena, Ernestina Pais, Juan Palomino, Rochi Igarzábal y Romina Gaetani.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el viernes a las 22 llega el show de desopilante humor de El Negro Gamboa y Los Luiguitons.

image Teatro en Banfield con "La Reina de Turdera".

Más teatro y música en vivo

La 182 Blues Band recorrerá su repertorio plagado de rock & roll y blues el viernes a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

En el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165, el sábado a las 21 se presenta el dúo de guitarras de Cirigliano – Ríos, con un repertorio de música popular.

“La Reina de Turdera”, una obra de y con Jazmín Spanarelli, pisa las tablas el sábado a las 19 en El Gutiérrez Casa Taller de Banfield, Aráoz 683.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el viernes desde las 21 sonarán Cronorock, homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y After Chabón, con su tributo a Sumo.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará en vivo la banda Estilo Mexs, con lo mejor de la cumbia.

"Juana de América", una obra de teatro con adaptación y dirección a cargo de Claudia Eichenberg, sale a escena los sábados a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Mientras que la banda Los Cocineros del Swing llegan por primera vez al escenario de Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 21.