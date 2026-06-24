"Juana de América" vuelve a escena en Las Nobles Bestias de Temperley

"Juana de América", una obra de teatro con adaptación y dirección a cargo de Claudia Eichenberg y con las actuaciones de Solange Richardson Romeo, Pablo Szakiel y Luciano Manoni, sale a escena los sábados en Las Nobles Bestias de Temperley.

La puesta es una adaptación de la obra "Santa Juana de América", sobre la vida de Juana Azurduy, con autoría de Andrés Lizarraga.

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En la obra corre 1816. Estamos en América. El tiempo es otro sí, pero siempre es urgente aquí, en este continente. Un sueño se ha puesto a rodar. América es un territorio surcado en sangre desde entonces entre señores que, en nombre de Dios y la patria, inauguran ruinas.

Aquellos otros, tan de manos vacías, siempre intentan otro tiempo. Uno nuevo. Uno impostergable. Y estamos acá. Ahora. Desde el Alto Perú llega una mujer para recordárnoslo. Hay que estar alertas. Hay que seguir. Juana Azurduy llega galopando y sin permiso alguno, pide la palabra. Habrá que escuchar.

Estrenada en el 2004 recibió premios a las actuaciones, a la dirección, mejor espectáculo y recibió premio por su dispositivo escénico otorgado por el Teatro del mundo de la UBA.

image La obra se presenta en Las Nobles Bestias.

Solange Richardson Romeo, en la piel de Juana Azurduy

Solange Richardson Romeo se pone en la piel de Juana Azurduy en esta nueva versión de la obra. “Es fundamental poder recordar a Juana Azurduy, una mujer con ideales muy firmes y que puso su cuerpo al frente para lograr nuestra emancipación”, dice la actriz.

“La obra invita a reflexionar sobre el lugar de las mujeres en la construcción de la historia, recuperando la memoria de una figura fundamental para la independencia de los pueblos latinoamericanos”, agrega.

MÁS INFO

"Juana de América", sábados 27 de junio, 4 y 11 de julio a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

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