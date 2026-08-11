Lomas de Zamora: apuñaló a su novia y a su bebé, golpeó a su suegra y ahora va a juicio

El imputado había sido detenido en Chaco.

Un joven de 25 años será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora por intentar matar a su pareja y a la hija de ella, y por golpear a su suegra. El caso ocurrió en diciembre pasado en Almirante Brown.

El imputado es Agustín Alejandro Ramos, quien está detenido por un grave episodio de violencia perpetrado en una vivienda de San Francisco Solano. Allí, golpeó a su pareja Kiara, de 22 años, y le aplicó puntazos en el cuello y en el pecho.

Como si fuera poco, Ramos le provocó un corte en la cara a la hija de Kirana, de apenas un año, y le pegó una trompada en el rostro a su suegra. Todos estos hechos fueron denunciados por la víctima, quien dio a conocer el intento de homicidio a través de las redes sociales.

Grave acusación en los Tribunales de Lomas Las víctimas que fueron apuñaladas en San Francisco Solano. El agresor será juzgado en Lomas. Ramos, quien había escapado de la escena, fue arrestado por la DDI de Lomas de Zamora días después de la brutal agresión. Lo encontraron en la localidad de Machagai, en la provincia de Chaco, y desde ese momento está detenido.

El caso fue llevado a juicio y recientemente se confirmó cuándo comenzará el debate. Ramos será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº6 de Lomas de Zamora el 17 y el 19 de noviembre. El joven enfrenta una grave acusación en su contra. Lo juzgarán por “homicidio agravado cometido por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa, lesiones leves agravadas por alevosía y por haber sido cometidas por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, en concurso real entre sí”.

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