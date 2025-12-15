lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025
Intento de homicidio.

Apuñaló a su novia y a su bebé, se fugó y la Policía de Lomas de Zamora lo descubrió

El brutal ataque fue en San Francisco Solano. La DDI de Lomas quedó a cargo de la investigación y encontró su escondite en Chaco.

El imputado por el brutal ataque que conmocionó a la zona Sur del Conurbano.&nbsp;

La Policía de Lomas de Zamora coordinó la investigación para detener a un joven acusado de acuchillar a su pareja y a su hija, y golpear a su suegra en la localidad de San Francisco Solano. Lo atraparon en la provincia de Chaco.

El imputado por el brutal ataque que conmocionó a la zona Sur del Conurbano es Agustín Alejandro Ramos, de 24 años. Tras el intento de asesinato, se fugó y estuvo varios días oculto. La DDI de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación.

Los detectives lomenses determinaron que el sujeto había salido de Buenos Aires para esconderse en Chaco. Rápidamente dieron aviso a la Policía de esa provincia para que lo detuvieran.

detenido chaco
La DDI de Lomas de Zamora descubrió que el acusado se escondía en Chaco y coordinaron su captura.

De esa manera, efectivos policiales llegaron a una casa ubicada en la calle Roque Sáenz Peña al 400, en la localidad de Machagai, donde lograron encontrar y arrestar a Ramos. Inmediatamente fue llevado a la comisaría local y se coordinó su traslado a los Tribunales de Lomas de Zamora para someterlo a indagatoria.

El joven enfrenta cargos por “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

El triple intento de homicidio en Solano

victimas
Las víctimas que fueron apuñaladas en San Francisco Solano.

El caso se conoció tras la denuncia de una joven de 22 años, quien dio a conocer el intento de homicidio a través de las redes sociales. Relató que ella estaba con Ramos y su hija de 1 año mirando una película, cuando repentinamente él la atacó.

“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, explicó la joven. La beba también fue herida en el rostro con el cuchillo.

Los gritos alertaron a la madre de la joven, quien intervino para defenderla. Ramos la noqueó con un fuerte golpe y le provocó una fisura maxilofacial.

