Apuñaló a su novia y a su bebé, se fugó y la Policía de Lomas de Zamora lo descubrió

La Policía de Lomas de Zamora coordinó la investigación para detener a un joven acusado de acuchillar a su pareja y a su hija, y golpear a su suegra en la localidad de San Francisco Solano . Lo atraparon en la provincia de Chaco .

El imputado por el brutal ataque que conmocionó a la zona Sur del Conurbano es Agustín Alejandro Ramos , de 24 años. Tras el intento de asesinato, se fugó y estuvo varios días oculto. La DDI de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación.

Los detectives lomenses determinaron que el sujeto había salido de Buenos Aires para esconderse en Chaco. Rápidamente dieron aviso a la Policía de esa provincia para que lo detuvieran.

De esa manera, efectivos policiales llegaron a una casa ubicada en la calle Roque Sáenz Peña al 400 , en la localidad de Machagai , donde lograron encontrar y arrestar a Ramos. Inmediatamente fue llevado a la comisaría local y se coordinó su traslado a los Tribunales de Lomas de Zamora para someterlo a indagatoria.

El joven enfrenta cargos por “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

El triple intento de homicidio en Solano

El caso se conoció tras la denuncia de una joven de 22 años, quien dio a conocer el intento de homicidio a través de las redes sociales. Relató que ella estaba con Ramos y su hija de 1 año mirando una película, cuando repentinamente él la atacó.

“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, explicó la joven. La beba también fue herida en el rostro con el cuchillo.

Los gritos alertaron a la madre de la joven, quien intervino para defenderla. Ramos la noqueó con un fuerte golpe y le provocó una fisura maxilofacial.