martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
En el Kempes.

Lanús busca cortar la mala racha ante Talleres de Córdoba

Lanús viene a los tropiezos, por lo que un triunfo frente a Talleres de Córdoba le permitirá salir del pozo y seguir apuntando a las copas. Desde las 21.

Lanús buscará rehabilitarse en Córdoba.

Lanús buscará rehabilitarse en Córdoba.

Lanús pone cuarta en el Torneo Clausura. El equipo de Mauricio Pellegrino necesita reencontrarse urgente con la victoria luego de dos derrotas consecutivas para meterse en zona de copas internacionales. Enfrente estará Talleres de Córdoba, que se recuperó goleando la fecha pasada.

El partido se jugará desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina, quien estará secundado por Diego Martín y Carlos Viglietti. Cuarto árbitro: Franco Morón. VAR: Salomé Di Iorio. AVAR: Gastón Suárez. Televisa: TNT Sports Premium.

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Lanús con una baja en el medio

La delegación de Lanús está compuesta por 24 jugadores, entre los que no se encuentra Agustín Medina, afectado por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El que sí se recuperó a tiempo es Ramiro Carrera.

Sin confirmación por parte del entrenador, se estima que Felipe Peña Biafore acompañará a Agustín Cardozo en la zona media. Quién podría regresar es Eduardo Salvio como extremo, luego de haber sumado minutos en Santa Fe.

El que seguirá afuera de la formación titular es el central paraguayo José María Canale, por lo que su compatriota Ronaldo Dejesús compartirá la zaga con Carlos Izquierdoz. Las dudas están en el lateral derecho: Gonzalo Pérez o volverá Tomás Guidara; y en el ataque: Yoshan Valois o Allan Wlk.

Tres puntos para cada uno

La racha negativa de Lanús es sorprendente. Perdió siete de los últimos 10 partidos -tres derrotas consecutivas-, sumando nueve puntos sobre 30 y cayendo en los últimos nueve encuentros fuera de la Fortaleza, donde anotó tres goles. Tras el triunfo ante San Lorenzo (1-0), perdió consecutivamente frente a Instituto de Córdoba (1-0) y Unión de Santa Fe (2-1).

Por su parte, el equipo de Jorge Sampaoli no comenzó bien el semestre: perdió contra Newell’s (1-0) y Vélez (3-1), pero goleó a Platense (4-0) como visitante, aliciente más que interesante para recibir esta noche a Lanús. El DT rosarino repetiría el equipo.

Probables formaciones de Talleres de Córdoba y Lanús

Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme y Alexandro Maidana; Federico Fattori y Matías Galarza; Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez y Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara o Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Lucas Besozzi; Allan Wlk o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21. Árbitro: Luis Lobo Medina. Estadio: Mario Alberto Kempes. TV: TNT Sports Premium.

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