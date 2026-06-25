Debatieron en Lomas de Zamora ideas y estrategias para el futuro del país

En Lomas de Zamora presentaron el libro "Planificación o Dependencia" , de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa , a través de un importante encuentro que reunió a referentes del campo nacional y popular para intercambiar ideas sobre el futuro del país.

Más de 300 personas fueron a la Biblioteca Mentruyt para formar parte de la presentación que tuvo como protagonistas al intendente de Lomas , Federico Otermín ; el diputado nacional Itai Hagman ; la economista y coordinadora del Centro de Estudios Derecho al Futuro , Mara Ruiz Malec ; y el propio Bercovich, que desde el año pasado viene recorriendo el país con su libro editado por Futurock .

Lugares de Lomas. El libro de la escritora que explora la identidad en medio de la euforia mundialista

Otermín felicitó a los autores por "animarse a escribir sobre planificación o dependencia en tiempos donde todo es angustia e incertidumbre". En relación a las políticas del Gobierno nacional , Otermín remarcó que "estamos convencidos que este no es el camino correcto" y habló sobre "la importancia de poder tener un plan que no se haga en un escritorio, sino con toda la comunidad ".

En la misma línea, Bercovich definió el espíritu del libro: "Si no planificamos, nos planifican desde afuera". El autor hizo referencia a los Planes Quinquenales de Perón y remató con una definición que atravesó todo el debate : "La política tiene que planificar lo importante: el bienestar y la felicidad de la sociedad argentina".

presentacion libro mentruyt2 Otermín, Hagman, Ruiz Malec, Montaña y Bercovich protagonizaron el encuentro.

Con una mirada más macro, Itai Hagman conectó planificación con soberanía, recordó que "la deuda externa fue históricamente un instrumento de sometimiento" en la Argentina y advirtió que toda la política económica del Gobierno Nacional "está orientada a bajar el riesgo país" incluso al costo del cierre de empresas. Su diagnóstico fue tajante: "Hoy la planificación es sinónimo de soberanía".

La actividad fue organizada por el concejal lomense Juan "Chipi" Montaña, quien remarcó la importancia de los espacios de debate estratégico dentro del peronismo. "Muchas veces se le exige a la dirigencia política que salgamos de los debates coyunturales o estrictamente electorales y podamos construir instancias de debate profundo pero sobre todo con vocación de síntesis política. La planificación estratégica con participación popular no es un debate del pasado, es la herramienta que tenemos que construir para volver a generar la grandeza de nuestra Patria y la felicidad de nuestro pueblo", destacó.

Mientras que Ruiz Malec cerró el panel volviendo sobre la dimensión social de esa discusión: "Queremos trabajos que generen estabilidad, ingresos dignos y un sistema que nos permita acceder a derechos. Nos falta un plan de desarrollo nacional planificado en este momento tan particular del capitalismo", señaló.

Más claves del libro que se presentó en Lomas de Zamora

"Planificación o Dependencia" es un libro que habla sobre recuperar la planificación popular como una de las claves para que el peronismo vuelva a tener un proyecto para gobernar el país. Bercovich y Sosa remarcan la importancia de delinear propuestas que ayuden a intervenir en una coyuntura dominada por la derecha.

El libro también reflexiona sobre el rol estratégico del Estado, la industria, la innovación y las políticas públicas como herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.