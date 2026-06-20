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20 de junio de 2026
Italia 44.

Lomas de Zamora: presentan el libro "Planificación o Dependencia" en la Biblioteca Mentruyt

El encuentro del próximo martes contará con la presencia de referentes que van a intercambiar ideas para el futuro del país.

La Biblioteca Mentruyt de Lomas será sede de la presentación.

La Biblioteca Mentruyt de Lomas será sede de la presentación.

El libro "Planificación o Dependencia", de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, será presentado el próximo martes en Lomas de Zamora con la presencia de varios referentes del campo nacional y popular que van a intercambiar ideas para el futuro del país.

El encuentro gratuito y abierto al público comenzará a las 18 en la Biblioteca Mentruyt, ubicada sobre la calle Italia 44. Allí estará el intendente de Lomas, Federico Otermín; el diputado nacional Itai Hagman; la economista y coordinadora Centro de Estudios Derecho al Futuro, Mara Ruiz Malec; y el propio Bercovich, que desde el año pasado viene recorriendo el país con su libro editado por Futurock.

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La actividad es organizada por el concejal lomense Juan "Chipi" Montaña, quien será el moderador de la presentación en la que se buscará aportar ideas y perspectivas para pensar la reconstrucción de una Argentina con desarrollo, soberanía e inclusión.

"La planificación es una decisión política sobre el país que queremos construir. Por eso creemos que este encuentro es una oportunidad para debatir, intercambiar ideas y aportar a la construcción de un programa de gobierno capaz de dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo", señalaron desde la organización.

Las claves del libro que se presentará en Lomas de Zamora

"Planificación o Dependencia" es un libro que habla sobre recuperar la planificación popular como una de las claves para que el peronismo vuelva a tener un proyecto para gobernar el país. Bercovich y Sosa remarcan la importancia de delinear propuestas que ayuden a intervenir en una coyuntura dominada por la derecha.

El libro también reflexiona sobre el rol estratégico del Estado, la industria, la innovación y las políticas públicas como herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. En ese sentido, la presentación en Lomas servirá como disparador para pensar, debatir y proponer ideas de cara al futuro.

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