Lomas de Zamora: presentan el libro "Planificación o Dependencia" en la Biblioteca Mentruyt

El libro "Planificación o Dependencia", de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, será presentado el próximo martes en Lomas de Zamora con la presencia de varios referentes del campo nacional y popular que van a intercambiar ideas para el futuro del país.
El encuentro del próximo martes contará con la presencia de referentes que van a intercambiar ideas para el futuro del país.
El libro "Planificación o Dependencia", de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, será presentado el próximo martes en Lomas de Zamora con la presencia de varios referentes del campo nacional y popular que van a intercambiar ideas para el futuro del país.
El encuentro gratuito y abierto al público comenzará a las 18 en la Biblioteca Mentruyt, ubicada sobre la calle Italia 44. Allí estará el intendente de Lomas, Federico Otermín; el diputado nacional Itai Hagman; la economista y coordinadora Centro de Estudios Derecho al Futuro, Mara Ruiz Malec; y el propio Bercovich, que desde el año pasado viene recorriendo el país con su libro editado por Futurock.
La actividad es organizada por el concejal lomense Juan "Chipi" Montaña, quien será el moderador de la presentación en la que se buscará aportar ideas y perspectivas para pensar la reconstrucción de una Argentina con desarrollo, soberanía e inclusión.
"La planificación es una decisión política sobre el país que queremos construir. Por eso creemos que este encuentro es una oportunidad para debatir, intercambiar ideas y aportar a la construcción de un programa de gobierno capaz de dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo", señalaron desde la organización.
"Planificación o Dependencia" es un libro que habla sobre recuperar la planificación popular como una de las claves para que el peronismo vuelva a tener un proyecto para gobernar el país. Bercovich y Sosa remarcan la importancia de delinear propuestas que ayuden a intervenir en una coyuntura dominada por la derecha.
El libro también reflexiona sobre el rol estratégico del Estado, la industria, la innovación y las políticas públicas como herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. En ese sentido, la presentación en Lomas servirá como disparador para pensar, debatir y proponer ideas de cara al futuro.