Lomas de Zamora: presentan el libro "Planificación o Dependencia" en la Biblioteca Mentruyt

El libro " Planificación o Dependencia" , de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa , será presentado el próximo martes en Lomas de Zamora con la presencia de varios referentes del campo nacional y popular que van a intercambiar ideas para el futuro del país .

El encuentro gratuito y abierto al público comenzará a las 18 en la Biblioteca Mentruyt , ubicada sobre la calle Italia 44 . Allí estará el i ntendente de Lomas , Federico Otermín ; el diputado nacional Itai Hagman ; la economista y coordinadora Centro de Estudios Derecho al Futuro , Mara Ruiz Malec ; y el propio Bercovich, que desde el año pasado viene recorriendo el país con su libro editado por Futurock .

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La actividad es organizada por el concejal lomense Juan "Chipi" Montaña , quien será el moderador de la presentación en la que se buscará aportar ideas y perspectivas para pensar la reconstrucción de una Argentina con desarrollo, soberanía e inclusión.

"La planificación es una decisión política sobre el país que queremos construir. Por eso creemos que este encuentro es una oportunidad para debatir, intercambiar ideas y aportar a la construcción de un programa de gobierno capaz de dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo", señalaron desde la organización.

Las claves del libro que se presentará en Lomas de Zamora

"Planificación o Dependencia" es un libro que habla sobre recuperar la planificación popular como una de las claves para que el peronismo vuelva a tener un proyecto para gobernar el país. Bercovich y Sosa remarcan la importancia de delinear propuestas que ayuden a intervenir en una coyuntura dominada por la derecha.

El libro también reflexiona sobre el rol estratégico del Estado, la industria, la innovación y las políticas públicas como herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. En ese sentido, la presentación en Lomas servirá como disparador para pensar, debatir y proponer ideas de cara al futuro.