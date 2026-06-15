Activaron la cuarta convocatoria en Lomas de Zamora para participar del libro "Poner el cuerpo escrito"

Cada convocatoria para ser parte del libro es una opción para dejar plasmado una historia personal o de otro.

La ONG No Seas Pavote en Lomas trabaja constantemente en proponer alternativas a las minorías.

La cuarta convocatoria del proyecto literario "Poner el cuerpo escrito" de la ONG No Seas Pavote de Lomas de Zamora , -el cual apunta a que esas personas que nunca escribieron profesionalmente- ya está activa. La iniciativa apunta que el público en general se anime a dar a conocer alguna historia o vivencia.

Desde su primera edición, el concurso es abierto a mujeres, hombres, diversidades y niños que se encuentren viviendo en la calle , en cualquier punto del país o para aquellos que sean parte de algún centro barrial, parador, dispositivos populares, entre otros.

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Hasta el 18 de julio se estará recibiendo todo tipo de género escrito desde cuentos, crónicas, poemas hasta distintas historias que los sectores más vulnerados que serán destacados porque se plasman en una hoja desde la verdadera y auténtica experiencia de entregar el texto a quien lo lea.

Todo el material que se reciba se va a revisar y lo que se elija formará parte de un libro completo que estará a la venta. Bajo el concepto de "tu palabra también importa" es que se lleva adelante esta cuarta convocatoria que cada año logra convocar a las diversidades.

Algunos de los requisitos para participar

Cada año. la convocatoria tiene el mismo objetivo de la ONG que la organiza, el cual está basado en colaborar con las minorías brindando ayuda, contención y un espacio de pertenencia a través de sus diferentes casas y centros barriales que tiene en Lomas.

Por ese motivo, el concurso literario apunta estrictamente a la expresión a ese encuentro donde la escritura deja al descubierto los sentimientos, las vivencias, una historia jamás contada. Por eso, no se requiere ser escritor profesional para enviar un texto que se incluirá en el libro, apuntas a sumar amateurs de la literatura.

"Queremos que las minorías puedan expresarse a través de sus propias historias o la de otros, pero que sientan la posibilidad de poder hacerlo", explicó el fundador de la ONG No Seas Pavote, Sebastián Ferrero.

Hay que tener en cuenta que hasta el 18 de julio se recibirán las historias, cuentos, poesías o cualquier género que se quiera compartir. Por otro lado recordaron que cada propuesta puede tener una extensión de hasta dos hojas tipo A4 como máximo.

En esta oportunidad además destacaron que se podrá enviar un audio de hasta 5 minutos de duración y que tanto sea el escrito como el audio se recibirá a través de la casilla de correo: [email protected] o también se puede entregar el material en Centro Barrial Tinku, ubicado en Mercedes 603, Lavallol.

"Como se trata de una convocatoria nacional queremos que se difunda para que esta posibilidad llegue a esas personas con ganas de expresarse y que muchas veces no cuentan con esa alternativa por pertenecer a sectores minoritarios u olvidados", resaltó Ferrero.

En homenaje a Angelelli

La cuarto convocatoria para participar del libro Poner el Cuerpo Escrito también llega en un momento especial y recordaron que la iniciativa se realizará en homenaje a Enrique Angelelli, a 50 años de su asesinato.

"El obispo riojano que fue silenciado por la dictadura militar argentina. Angelelli fue un defensor de los derechos humanos y un crítico de la injusticia social, lo que lo convirtió en un objetivo para el régimen militar", contaron desde la ONG que trabajan de acuerdo al mensaje y el legado que dejó en su historia de vida, Angelelli.

El 4 de agosto de 1976, Angelelli regresaba de una misa en Chamical cuando su camioneta fue interceptada por un grupo de militares. Fue asesinado a golpes, y su muerte fue presentada como un accidente automovilístico. Sin embargo, la verdad salió a la luz años después, cuando se descubrió que había sido un homicidio premeditado.

Angelelli fue un líder de la Iglesia católica que se comprometió con la lucha por la justicia y la igualdad. Su asesinato fue un golpe a la Iglesia y a la sociedad argentina, pero también fue un llamado a la resistencia y a la lucha por la verdad.

En 2014, los responsables del asesinato de Angelelli fueron condenados a cadena perpetua. En 2019, fue beatificado por el Papa Francisco, reconociendo su martirio y su compromiso con la fe y la justicia.

"Enrique Angelelli es nuestro Santo Patrono porque dio su vida por la causa de la Justicia y la verdad. Su legado sigue vivo en la familia grande de No Seas Pavote", concluyeron.

Para más información entrar en Facebook/No Seas Pavote ONG o en Instagram: @humanizarlacalle