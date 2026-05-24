El libro de la escritora de Temperley que explora la identidad en medio de la euforia mundialista

A cuatro años de su debut literario, la escritora y docente de Temperley , Melanie Ayelén Bais , estará en el Museo Americanista para lanzar: "Definitivamente es complicado", una novela situada en Lomas donde cuenta una historia sobre vínculos, violencias y la búsqueda de identidad en medio de la euforia del Mundial de Qatar 2022 .

La presentación será este sábado a las 17 en Manuel Castro 254, Lomas. Allí la autora de Temperley compartirá la jornada junto a la colega lomense María Garro, quien estará presentando su libro "Las voces del barro".

Bais, quien firma sus obras bajo el seudónimo Yasi Melaniel contó sobre su libro: "Presentarla acá en pleno centro de Lomas me parece súper simbólico porque es una novela que está situada en nuestra zona. Es parte de la identidad de la obra. Hay espacios muy poco explorados, esos terceros espacios donde se juntan los jóvenes a recrear, y me parecía una buena manera de mostrar que hay otros lugares en Buenos Aires".

La novela juvenil transcurre íntegramente en las calles, plazas y estaciones del tren Roca que conectan Lomas de Zamora, Temperley y Remedios de Escalada. La historia, pone el foco en la identidad del conurbano bonaerense, que lo convierte en un escenario vivo donde los jóvenes transitan sus conflictos más profundos.

La autora de Temperley vincula la euforia colectiva con el drama íntimo

"Definitivamente es complicado" se sitúa en los meses previos y durante el Mundial Qatar 2022 inolvidable para todos los argentinos. En ese contexto de fiesta nacional, la protagonista, Alicia, atraviesa una adolescencia marcada por el bullying, la inseguridad y la necesidad de aceptación.

En ese contexto, aparece Alan, un joven que esconde un entorno de violencia familiar y es en el vínculo de ambos donde la autora invita a reflexionar al lector sobre las conductas tóxicas que suelen confundirse con afecto.

"Invito a conocer una historia dirigida a jóvenes que invita a reflexionar. Pero no quiero que se limite a ellos; también sirve para adultos que quieran entender esta etapa de la vida en el 2.0", explicó la escritora que por su profesión de docente está en constante contacto con adolescentes que transitan por distintas historias que se resaltan en el libro.

Sobre la presentación del sábado que se hará en el marco del ciclo "Literatura en la Comunidad" que organiza el Municipio y el área de Cultura Lomas, destacó: "Lanzar esta nueva obra es muy importante para mi porque la presentación de mi ópera prima, la comedia teatral "Sentate" también se lanzó en el Museo Americanista de Lomas", aseguró la profesora de Lengua y Literatura de Temperley.

Una obra que, desde Temperley, alcanza la emoción del último mundial

A días de vivir un nuevo Mundial y con la esperanza puesta en volver a ganar una estrella, este libro recuerda en cada una de sus páginas la la pasión futbolera colectiva.

Su atractivo radica en la previa del Mundial, el entusiasmo de los jóvenes y luego en la euforia al obtener la Copa del Mundo. En ese marco de total alegría también muestra las sombras de los más jóvenes.

Abarca desde la necesidad desesperada de sentirse querida y aceptada de la protagonista hasta las formas de violencia que pueden comenzar disfrazadas de amor y atención, pero no olvida marcar la amistad como la verdadera forma de resistencia.

"Poner a los protagonistas en medio del mundial, me pareció un buen fondo para una novela dramática porque durante esta fiesta del fútbol también suceden cosas personales. Entre tanta felicidad, ella se encontraba con muchos dramas íntimos", recalcó Bais.

Los que quieran asistir a la presentación del libro pueden hacerlo directamente, unos minutos antes del horario especificado. Para más información entrar en @yasimelaniel