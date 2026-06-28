domingo 28 de junio de 2026
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28 de junio de 2026
Orgullo local.

El Concejo Deliberante reconoció al Diario La Unión por su trayectoria y su aporte a la identidad de Lomas

A través de un proyecto del concejal de Fuerza Patria José María Viñales, el Concejo Deliberante le rindió homenaje al Diario La Unión, con 129 años de historia.

El reconocimiento al Diario La Unión fue recibido por la jefa de Redacción, Bárbara Juri,&nbsp;

El reconocimiento al Diario La Unión fue recibido por la jefa de Redacción, Bárbara Juri, 

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El reconocimiento al Diario La Unión fue recibido por la jefa de Redacción, Bárbara Juri, 

El Concejo Deliberante remarcó la trayectoria de La Unión.&nbsp;

El Concejo Deliberante remarcó la trayectoria de La Unión. 

A través de un proyecto de mención del concejal Juan María Viñales de Fuerza Patria, el Diario La Unión recibió el diploma por medio de la jefa de redacción, Bárbara Juri, quien agradeció el gesto y habló sobre la importancia de los medios locales y la función social de periodismo.

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El reconocimiento al Diario La Unión fue recibido por la jefa de Redacción, Bárbara Juri.

El reconocimiento al Diario La Unión fue recibido por la jefa de Redacción, Bárbara Juri.

“Es un orgullo ser parte de un diario con casi 130 años de historia, que también tiene permanentes desafíos para aggionarse a las nuevas formas de comunicar. Nos reconforta estar cerca de los vecinos de Lomas, no solo para informarlos, sino también para difundir sus proyectos, sus historias de vida. Muchas veces somos un puente solidario y sus historias se catapultan a los medios nacionales una vez que salieron en el Diario La Unión. Eso es lo lindo de los medios zonales, contar las cosas desde el mismo lugar que suceden y recibir el agradecimiento de la gente”, marcó.

Por otro lado, Juri hizo mención al tesoro histórico de La Unión. “Tenemos una hemeroteca que mantiene viva la historia de Lomas con ejemplares de hace 100 años que tienen en sus páginas hechos históricos que no van a encontrar en ningún chat GPT y que por su importancia son consultados por vecinos, docentes, estudiantes”, cerró.

Ante la ausencia de Viñales, que no pudo asistir por un cuadro gripal, la concejala Roxana Clemente leyó la mención y remarcó la importancia de que los medios estén cerca de la gente y la visibilidad que tiene La Unión: “Les agradecemos la difusión de noticias locales en tiempos donde es fundamental porque hay cosas que se callan. No se dan una idea lo felices que se ponen los vecinos al ver sus notas que salieron no solo en La Unión replicadas en otros medios”.

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El Concejo Deliberante remarcó la trayectoria de La Unión.

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