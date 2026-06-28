El Concejo Deliberante reconoció al Diario La Unión por su trayectoria y su aporte a la identidad de Lomas

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora reconoció al Diario La Unión por sus 129 años de trayectoria y su “invalorable aporte a la cultura y la identidad” local. Fue en la sesión ordinarias del jueves pasado.

A través de un proyecto de mención del concejal Juan María Viñales de Fuerza Patria , el Diario La Unión recibió el diploma por medio de la jefa de redacción, Bárbara Juri, quien agradeció el gesto y habló sobre la importancia de los medios locales y la función social de periodismo.

Presunta cómplice. El pedido de la madre de una de las víctimas del abusador de Budge: "Ella ayudaba a captar nenas"

“Es un orgullo ser parte de un diario con casi 130 años de historia, que también tiene permanentes desafíos para aggionarse a las nuevas formas de comunicar. Nos reconforta estar cerca de los vecinos de Lomas, no solo para informarlos, sino también para difundir sus proyectos, sus historias de vida. Muchas veces somos un puente solidario y sus historias se catapultan a los medios nacionales una vez que salieron en el Diario La Unión. Eso es lo lindo de los medios zonales, contar las cosas desde el mismo lugar que suceden y recibir el agradecimiento de la gente”, marcó.

Por otro lado, Juri hizo mención al tesoro histórico de La Unión. “Tenemos una hemeroteca que mantiene viva la historia de Lomas con ejemplares de hace 100 años que tienen en sus páginas hechos históricos que no van a encontrar en ningún chat GPT y que por su importancia son consultados por vecinos, docentes, estudiantes”, cerró.

Ante la ausencia de Viñales, que no pudo asistir por un cuadro gripal, la concejala Roxana Clemente leyó la mención y remarcó la importancia de que los medios estén cerca de la gente y la visibilidad que tiene La Unión: “Les agradecemos la difusión de noticias locales en tiempos donde es fundamental porque hay cosas que se callan. No se dan una idea lo felices que se ponen los vecinos al ver sus notas que salieron no solo en La Unión replicadas en otros medios”.