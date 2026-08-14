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14 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Daniela Celis sobre el romance de su ex con Lolo Poggio

Daniela Celis se refirió al romance entre Lolo Poggio, hermana de su mejor amiga, y Nick Sicaro, con quien tuvo una relación durante unos meses.

Daniela Celis habló del romance de su ex y Lolo Poggio.&nbsp;

Daniela Celis habló del romance de su ex y Lolo Poggio. 

Ahora, la ex de Thiago Medina decidió referirse a la situación en SQP, en América TV, y dejó en claro cuál es su postura frente al nuevo vínculo de su ex con la hermana de su amiga.

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"No tengo nada para hablar sobre el tema. Es el momento de ellos, hay que preguntarles a ellos. Quiero disfrutar lo que me está pasando, siempre tengo que estar hablando o respondiendo algo. La invité para que vaya a verme. Está todo bien", explicó Daniela Celis.

Consultada sobre si la este nuevo romance había afectado su amistad con Julieta Poggio, dejó todo en claro: "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella".

El posteo de Daniela Celis.

El posteo de Daniela Celis.

Daniela Celis también se expresó en las redes sociales

Lejos de ingresar en polémicas, Daniela Celis eligió centrar toda la atención pública en sus logros profesionales al referirse al tema en las redes sociales.

Con una captura que mostraba la gran cantidad de visualizaciones en su última publicación, lanzó: "La verdad, no entiendo que están esperando". "Solo voy a agradecer por mi presente laboral", manifestó en la misma imagen Daniela Celis para cerrar el tema.

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