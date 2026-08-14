El Tren Roca tendrá cambios este fin de semana largo: los horarios

El domingo el ramal Alejandro Korn del Tren Roca circulará limitado entre Constitución y Temperley.

El Tren Roca tendrá modificaciones este domingo debido a obras en la zona de las vías. El ramal Alejandro Korn circulará con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Temperley, mientras que el servicio Alejandro Korn-Chascomús estará interrumpido. Además, el lunes habrá cronograma de feriados.

Según informó Trenes Argentinos, las tareas corresponden a trabajos de actualización del sistema de catenarias y de la alimentación eléctrica de media tensión. Las obras incluyen el montaje y recambio de distintos elementos de la infraestructura y requieren la ocupación de ambas vías, incluye el aplomado y sellado de postes, desmontaje y remontaje de ménsulas y aisladores de los sistemas de distribución de 13,2 kV.

Por este motivo, las formaciones del ramal Alejandro Korn no continuarán su recorrido más allá de Temperley durante la jornada del domingo. Los pasajeros que tengan como destino las estaciones posteriores deberán contemplar otras alternativas de transporte.

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Por trabajos en zona de vías, el domingo 16/8 el ramal Plaza Constitución – Korn circulará con servicio limitado entre Plaza Constitución y Temperley.



Más información en https://t.co/nauXgxklfX y la app Trenes Argentinos. pic.twitter.com/RrNbItn4YM — Info Tren Roca (@infotrenroca) August 14, 2026 El domingo el ramal Alejandro Korn del Tren Roca circulará limitado. También habrá modificaciones por el feriado y obras en otras estaciones del Tren Roca El lunes 17 de agosto es feriado, por lo que los trenes circularán con cronograma especial. Se recomienda a los pasajeros consultar previamente los horarios antes de viajar.

También continúan las modificaciones en el ramal Temperley-Haedo, hasta el sábado 17 de octubre, los trenes que circulan entre Hospital Español y La Tablada se detendrán únicamente en el andén 2, debido a obras en la zona de vías. Por otra parte, la estación Hipólito Yrigoyen continúa cerrada por obras, por lo que los pasajeros deberán utilizar otras estaciones para completar sus recorridos.

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