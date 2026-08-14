Marcos Echeverría, en la antesala del Temperley-Los Andes: "Se siente una energía distinta"

Marcos Echeverría sueña con tener su tarde de gloria en el clásico entre Temperley y Los Andes.

Las horas pasan y el clásico entre Temperley y Los Andes se acerca. El día señalado es el domingo para que ruede la pelota en el Alfredo Beranger y tanto para Gasoleros como Milrayitas, la expectativa sigue creciendo de cara a un choque que puede llegar a ser trascendental para el futuro de ambos en la Primera Nacional.

Temperley se ubica quinto en su zona y Los Andes está en el octavo puesto. Sin dudas, un triunfo en el clásico podría ser el envión anímico necesario para lograr la clasificación al Reducido, lo cual es el objetivo de ambos en la competencia.

En ese contexto, para el delantero Marcos Echeverría el partido es especial, ya que el ex atacante de Banfield buscará quedar en la historia del clásico. Oriundo de Tandil y con un presente prometedor en el actual campeonato de la Primera Nacional , el delantero de Temperley analizó lo que será el partido más esperado para el distrito de Lomas de Zamora.

A pocas horas de que ruede la pelota en Turdera, la expectativa de los hinchas se traslada de forma directa al vestuario gasolero. En ese plano, Marcos Echeverría no ocultó el clima especial que se vive en la previa: "Se siente una energía positiva y distinta porque va a ser en el Alfredo Beranger después de mucho tiempo, estamos con mucha ansiedad porque llegue el domingo".

En diálogo exclusivo con Diario La Unión, el delantero sostuvo: "Sabemos que de local nos hacemos muy fuertes y eso nos puede jugar a favor, estamos tranquilos, trabajando en el partido porque lo que paso en el Eduardo Gallardón ya quedó atrás y ahora con nuestra gente lucharemos para que el triunfo quede en casa".

Lejos de esquivar la responsabilidad, asumió que "la presión la tenemos nosotros porque jugamos de local y con nuestra gente". Y apuntó: "ellos van a venir a plantear su juego, sabemos como tenemos que jugar y lo importante es jugar al fútbol como lo venimos haciendo".

Marcos Echeverría convirtió su último gol en Temperley ante San Martín de Tucumán.

El pálpito íntimo y la ilusión del gol con su gente

Marcos Echeverría vive el día a día del partido de una manera muy cercana por su entorno cotidiano. En ese aspecto confesó: "Yo vivo en Lomas y veo a mucha gente revolucionada con este partido". Y remarcó: "sabemos que para la gente es muy importante y hace mucho tiempo que no me toca jugar un clásico porque el año pasado cuando estaba en Atlanta no había clásico contra Chacarita y ojalá podamos festejar todos juntos, también con mi familia que viene desde Tandil".

Por eso, entiende a la perfección lo que significan este tipo de encuentros y explicó que "estos partidos son aparte, son especiales y esperemos que sea una gran tarde para nosotros".

Para cerrar, al ser consultado sobre la posibilidad de convertir en el clásico, se mostró cauto pero con la ilusión lógica de todo goleador: "Ojalá que pueda hacer un gol y sirva para que podamos quedarnos con la victoria, pero no quiero hacer ninguna promesa". Marcos Echeverría sólo convirtió dos goles en el presente campeonato, ante Quilmes y San Martín de Tucumán, por lo que llega con la pólvora mojada al clásico y buscará ser el héroe de la jornada.