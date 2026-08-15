Copa Raíces: el fútbol femenino celebra su historia en el Día de la Futbolista Argentina

El fútbol femenino celebra su historia en el Día de la Futbolista Argentina con la Copa Raíces.

El lunes 17 de agosto, el Campo de Deportes del Club Atlético Banfield será escenario de la primera edición de Copa Raíces , un torneo de fútbol femenino para mujeres mayores de 35 y 50 años que reunirá a distintas generaciones en una jornada de deporte, memoria y encuentro. Habrá dos transmisiones en vivo por el canal de YouTube de El Femenino .

Este lunes 17 de agosto, en conmemoración por el Día de la Futbolista Argentina , se realizará la primera edición de Copa Raíces , una iniciativa organizada por el Club Atlético Banfield, El Femenino y Mónica Santino .

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Con las inscripciones ya cerradas, futbolistas y exfutbolistas de distintas generaciones se preparan para encontrarse en el Campo de Deportes del Club Atlético Banfield, en Luis Guillón , para disputar un torneo de fútbol 9 en las categorías +35 y +50 . Pero Copa Raíces busca ir más allá de la competencia.

La iniciativa nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reconocimiento para las mujeres que construyeron y siguen construyendo la historia del fútbol femenino argentino: aquellas que jugaron cuando las condiciones eran muy diferentes a las actuales, las que abrieron caminos y las que mantuvieron viva la actividad a lo largo de distintas generaciones.

El fútbol femenino celebra su historia en el Día de la Futbolista Argentina con la Copa Raíces.

“Quienes sembraron nuestro presente” es el concepto que acompaña esta primera edición y resume el espíritu de una jornada pensada para jugar, reencontrarse y recuperar historias.

Una jornada que une pasado, presente y futuro

La actividad tendrá un comienzo especialmente significativo.

A las 10:30, antes del inicio de Copa Raíces, Banfield y River Plate disputarán en el mismo predio su encuentro correspondiente al Torneo Formativo Sub 12 de fútbol femenino de AFA.

La presencia de las categorías formativas junto a las futbolistas +35 y +50 permitirá reunir en una misma jornada a generaciones que representan diferentes momentos de la historia del fútbol femenino argentino: desde las niñas que hoy pueden comenzar a competir oficialmente desde edades tempranas hasta aquellas mujeres que jugaron y sostuvieron la disciplina cuando esos espacios todavía no existían.

A las 12:00 comenzará formalmente Copa Raíces, con partidos disputándose en dos canchas en simultáneo.

Las finales están previstas alrededor de las 16:30, mientras que a las 17:00 se realizará la premiación.

Luego llegará el Encuentro Raíces, un espacio de celebración y reencuentro entre las protagonistas de la jornada.

Copa Raíces se podrá seguir en vivo

Quienes no puedan acercarse al predio podrán acompañar la jornada a través del canal de YouTube de El Femenino.

Habrá dos transmisiones simultáneas para poder seguir los encuentros que se disputen en ambas canchas:

Streaming Principal – Cancha 1

https://www.youtube.com/watch?v=0Og67N6srq8

Streaming Cancha 2

https://www.youtube.com/watch?v=yaYIPscB9XA

La señal principal acompañará además el desarrollo general de Copa Raíces, con entrevistas, testimonios y diferentes momentos de una jornada que se extenderá hasta la tarde.

Marcas que acompañan nuestras raíces

La primera edición de Copa Raíces cuenta con el acompañamiento de adidas, Gatorade, Playadito, Dove y YinYang Consulting, marcas que se suman a una iniciativa que busca poner en valor la historia y el presente del fútbol femenino.

La producción de la transmisión estará a cargo de B&V Streaming Deportivo.

Sobre el Día de la Futbolista Argentina

Copa Raíces se realiza en la previa del 21 de agosto, fecha instituida como Día de la Futbolista Argentina en homenaje al histórico partido disputado en el Mundial de México de 1971, cuando la Selección Argentina venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca con cuatro goles de Elba Selva.

La fecha permite recuperar la historia de aquellas futbolistas que representaron al país en una época en la que el fútbol femenino no contaba con el reconocimiento ni las estructuras actuales.

Más de cinco décadas después, Copa Raíces propone celebrar ese legado de la manera más sencilla y significativa: volviendo a encontrarse alrededor de una pelota.

COPA RAÍCES 2026

Lunes 17 de agosto

Campo de Deportes del Club Atlético Banfield – Luis Guillón

Categorías +35 y +50 – Fútbol 9

Inicio Copa Raíces: 12:00

Finales: 16:30 | Premiación: 17:00

Transmisión en vivo por YouTube de El Femenino

Organizan: Club Atlético Banfield · El Femenino · Mónica Santino

Acompañan: adidas · Gatorade · Playadito · YinYang Consulting · Dove

Produce la transmisión: B&V Streaming Deportivo

Prensa: Romina Sacher 1151317101

Copa Raíces. Quienes sembraron nuestro presente.