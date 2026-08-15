Lo sorprendieron haciendo un pasamanos de drogas en Ingeniero Budge y terminó detenido

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina sorprendieron a un hombre haciendo un pasamanos de drogas en la localidad de Ingeniero Budge y se lo llevaron detenido. Le incautaron una gran cantidad de pasta base de cocaína.

Según informaron fuentes del caso a La Unión , el operativo tuvo lugar durante un patrullaje preventivo realizado por el Escuadrón de Seguridad “Ciudadana Sur” Sección Lomas de Zamora. El jueves por la tarde, los uniformados observaron a dos hombres realizando un intercambio sospechoso .

La maniobra fue descrita como el típico pasamanos de drogas. Ante esta situación, los gendarmes se acercaron para identificar a ambos sujetos. No tardaron en confirmar las sospechas.

Tras una requisa personal, comprobaron que uno de los involucrados transportaba una gran cantidad de droga. Poseía 106 envoltorios con pasta base de cocaína . La balanza arrojó un pesaje de 76 gramos.

El momento en que sorprendieron a los dos sujetos en Budge.

Como si fuera poco, el sujeto llevaba consigo dinero en efectivo y un cuaderno en el que había hecho anotaciones relacionadas a la venta de cocaína, además de dinero efectivo y un teléfono celular. No tenía excusas.

Fue así como los gendarmes trasladaron al hombre a la dependencia correspondiente y le incautaron todas las dosis que tenía en su poder. Todo quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14 de Lomas de Zamora.

Tras el operativo, la fiscalía dispuso la detención del sujeto mayor de edad y el secuestro de todas las dosis de cocaína.