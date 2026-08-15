La Kermesse de Zamba llega a Lomas para festejar el Día de la Niñez

La Kermesse de Zamba llega este domingo a Lomas de Zamora para que los vecinitos festejen el Día de la Niñez con una propuesta llena de juegos, música y diversión junto a sus familias.

El encuentro organizado por el Municipio se realizará en la Plaza Grigera , ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . En el horario de 13 a 17 habrá juegos temáticos, artísticos y actividades recreativas vinculadas con la historia y los próceres de nuestro país.

La Kermesse de Zamba es un proyecto educativo, cultural e interactivo que recorre diferentes localidades para promover el aprendizaje y el encuentro comunitario. El personaje animado del canal Pakapaka se hizo popular por sus viajes en el tiempo donde logró encontrarse con próceres como San Martín, Belgrano, Rosas y Juana Azurduy .

Las familias que vayan a la Plaza Grigera también disfrutarán de los shows en vivo de La Maquinita y Familia Bachica. Además habrá una merienda, sorteos y postas interactivas de Ambiente, Educación, Juventud, Salud y de los Bomberos Voluntarios. Este domingo también habrá festejos por el Día de la Niñez en el CGM de Lamadrid , ubicado sobre la calle Newton 4171 .

Mes de la Niñez en todos los barrios de Lomas de Zamora

Todos los fines de semana de agosto hay festejos por el Mes de la Niñez en los barrios de Lomas para que chicos y grandes sigan encontrando oportunidades para compartir, divertirse y disfrutar de la recreación cerca de sus casas.

Tras su paso por Santa Catalina, Fiorito, San José, Temperley, Albertina, Lomas y Centenario, el cronograma de actividades continuará el sábado 22 en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha 101) y en la Plaza Levalle de Banfield (La Plata 501); domingo 23 en el Predio Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799) y en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur); y el sábado 29 en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y en la Plaza Turner de Budge (Cipoletti y Claudio de Alas).