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15 de agosto de 2026
De 13 a 17.

La Kermesse de Zamba llega a Lomas para festejar el Día de la Niñez

Este domingo habrá un encuentro especial en la Plaza Grigera con juegos, música y diversión para que los pequeños disfruten junto a sus familias.

Una oportunidad para jugar y aprender sobre nuestra historia en Lomas.

Una oportunidad para jugar y aprender sobre nuestra historia en Lomas.

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La Kermesse de Zamba llega este domingo a Lomas de Zamora para que los vecinitos festejen el Día de la Niñez con una propuesta llena de juegos, música y diversión junto a sus familias.

El encuentro organizado por el Municipio se realizará en la Plaza Grigera, ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700. En el horario de 13 a 17 habrá juegos temáticos, artísticos y actividades recreativas vinculadas con la historia y los próceres de nuestro país.

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Habr&aacute; juegos tem&aacute;ticos, art&iacute;sticos y actividades recreativas.

Habrá juegos temáticos, artísticos y actividades recreativas.

La Kermesse de Zamba es un proyecto educativo, cultural e interactivo que recorre diferentes localidades para promover el aprendizaje y el encuentro comunitario. El personaje animado del canal Pakapaka se hizo popular por sus viajes en el tiempo donde logró encontrarse con próceres como San Martín, Belgrano, Rosas y Juana Azurduy.

Las familias que vayan a la Plaza Grigera también disfrutarán de los shows en vivo de La Maquinita y Familia Bachica. Además habrá una merienda, sorteos y postas interactivas de Ambiente, Educación, Juventud, Salud y de los Bomberos Voluntarios. Este domingo también habrá festejos por el Día de la Niñez en el CGM de Lamadrid, ubicado sobre la calle Newton 4171.

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Tras su paso por Santa Catalina, Fiorito, San José, Temperley, Albertina, Lomas y Centenario, el cronograma de actividades continuará el sábado 22 en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha 101) y en la Plaza Levalle de Banfield (La Plata 501); domingo 23 en el Predio Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799) y en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur); y el sábado 29 en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y en la Plaza Turner de Budge (Cipoletti y Claudio de Alas).

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