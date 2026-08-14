Preparan en el Club Temperley el festejo del Día de la Niñez

Todos los años, el Club Temperley se encarga de realizar el festejo del Día del Niño.

Como cada año, el Club Temperley organiza una jornada especial para festejar junto a las familias el Día de la Niñez con shows en vivo, música y la posibilidad de colaborar con donaciones que luego serán entregadas a instituciones de la zona.

La jornada será este lunes feriado de 14 a 17.30 y en el club ubicado en 9 de Julio 360, Temperley, con entrada libre y gratuita para que hinchas, socios y vecinos del Celeste puedan disfrutar de una tarde que contará con actividades para los más chicos.

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La Fundación Sueños Celestes, el Rotary Club Turdera junto al Departamento de Deportes Amateur CAT y al grupo denominado "Whatsapperos voluntarios", con el apoyo y el respaldo de Cultura del Municipio de Lomas, están organizando y difundiendo el encuentro que promete una tarde llena de juegos, shows, murga, títeres, merienda, sorteos y muchas sorpresas para todos los asistentes.

Como en cada oportunidad, la labor solidaria se hace presente en cada evento y en esta oportunidad quienes se acerquen al festejo podrán dejar un alimento no perecedero para colaborar con quienes más lo necesitan.

Según adelantaron lo recaudado irá a dos merenderos de la zona, "La copa de leche los chicos de Betharram", de Burzaco, y la Cooperativa de Trabajo Puerto Arco Iris de Llavallol. Por eso, es fundamental la colaboración de todos los que se acerquen para poder abastecer las necesidades de dichos espacios.

"A medida que van llegando las donaciones, en el momento las vamos clasificando para que al finalizar la jornada cada institución se lleve por partes iguales lo recaudado", dijo Valeria Aguilar, una de las voluntarias de Temperley Solidario.

Las actividades para los chicos

Durante toda la tarde habrá en simultáneo distintas actividades para los chicos. Se va a presentar el Centro Murga Los Dementes de la Loma para llevar alegría al encuentro, el show de títeres "Tito, el duende mezquino" para los más peques de la mano de Magín y se presentará el payaso y mago, Pancracio.

"La familia va a poder participar de unas 13 actividades deportivas que denominamos bingo porque van a poder probar jugar al ajedrez, al jockey, alguna disciplina aeróbica y al concluir con esa rutina se va a regalar a cada chico una bolsa de golosinas con un regalos especial", aportó el presidente de la Fundación Sueños Celestes, Diego Maneglia.

También cada chico va a obtener un número para el sorteo final y se va a poder tomar una merienda con té, chocolatada o mate cocido, magdalenas y galletitas.

Para asistir al encuentro del lunes sólo hay que presentarse directamente y a modo de entrada se pedirá un alimento no perecedero que es fundamental para ayudar.