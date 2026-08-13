Un grupo de actuación autogestivo de Temperley presenta su primera obra de teatro

La profesora Soledad Manes está al frente de las clase de teatro que se dictan en Casa Kilhawe de Temperley.

El grupo teatral Blend Fortuito estrena Las Milanesas, este sábado a las 21 en el multiespacio Casa Kilhawe ubicado en Temperley . Se trata de los estudiantes del taller de teatro que funciona allí hace tres años y es un desafío más que encaran para dar a conocer lo aprendido en las clases.

Las Milanesas es una distopía política que traslada la guerra a la mesa de cada día. En esta ficción, el Imperio Argentino se expande violentamente sobre una Sudamérica caótica, sumida en una guerra total. Pero ¿qué pasa cuando la maquinaria bélica ya no depende exclusivamente de decisiones militares? ¿Y si las fronteras en disputa no fueran únicamente territoriales?

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Por eso, Las Milanesas propone que el destino de una nación también se cocina en el terreno de lo cotidiano: en un lugar donde hay apetito y deseo de unas ricas milanesas con una guarnición de verdad.

En el escenario del teatro de la Casa Kilhawe ubicado en Suárez 326, Temperley se va a desarrollar el debut teatral de los estudiantes que asisten a las clases en ese mismo lugar con la profesora Soledad Manes todos los martes de 20 a 21.30.

La ora que eligieron y la que están preparando hace muchos meses es del dramaturgo, Alejandro Lanzillotta y la dirección estará a cargo de la Coorperativa Teatral Blend Fortuito que funciona en Casa Kilhawe.

Para poder apreciar al obra, hay que reservar la entrada de forma anticipado enviando un mensaje de WhatsApp al 1154777319

Sobre el grupo en constante crecimiento

Blend Fortuito nace hace tres años en los talleres de actuación que dicta Soledad Manes en Casa Kilhawe, que es un espacio cultural de Temperley que funciona como semillero de proyectos escénicos del conurbano Sur. De ese proceso de formación surgió un grupo estable, integrado por actores y actrices que decidieron sostener el trabajo colectivo más allá del taller y convertirlo en compañía.

El nombre del grupo —Blend Fortuito— coincide con su modo de trabajo: una mezcla no del todo planificada de trayectorias, oficios y búsquedas actorales que, puestas en común, encuentran una poética compartida.

Un grupo autogestivo

La autogestión es el eje que atraviesa toda la producción del grupo de actuación fundado en Temperley: es la compañía quien decide colectivamente qué contar, cómo financiarlo y dónde mostrarlo.

Por eso, Las Milanesas, con dramaturgia de Alejandro Lanzillotta, es la primera puesta del grupo bajo dirección colectiva de la Cooperativa Teatral, y condensa esa dicotomía entre pensar lo político desde lo doméstico, y hacer teatro desde el sur del sur, con los recursos y los cuerpos que el propio territorio ofrece.

"Para nosotros en sumamente importante el trabajo que realiza esta compañía porque lo hacen a pulmón y con los recursos que tienen", comentó Roxana Domínguez que es la coordinadora de Casa Kilhawe.

Si bien, este sábado será el debut, comentaron desde la compañía teatral que habrá nuevas funciones el sábado 29 de agosto y el 19 de septiembre.

Para más información entrara en @solemanes.teatro o en @kilhawe