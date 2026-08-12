Los Andes recupera a su goleador de cara al clásico ante Temperley

Los Andes arrancó la semana con una buena noticia: Mauricio Asenjo está nuevamente en condiciones de jugar. El delantero ya purgó las dos fechas de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones y regresará al primer equipo del Milrayitas en el clásico del domingo ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger .

Asenjo llegó a la décima amarilla en el empate sin goles ante Deportivo Madryn y recibió una sanción de dos partidos. Por este motivo, el goleador no pudo estar presente en las derrotas ante Central Norte (1 a 0 en Salta) y Ferro (2 a 1 en Lomas) y su ausencia la sintió bastante el equipo.

Por eso, su regreso es muy celebrado por el cuerpo técnico de Leonardo Lemos , que recuperará a su principal figura de cara al trascendental partido ante el Celeste, en el que deberá obtener un buen resultado para seguir en zona de Reducido.

El regreso de Asenjo sería un hecho. Por eso, lo que resta definir es quién dejará el 11 titular respecto al equipo que jugó ante el Verdolaga. El que no jugará es Facundo Villarreal , quien se recupera de una grave lesión, y por eso la duda estaría entre Tomás Blanco , Facundo Echevarría y Camilo Viganoni .

Mauricio Asenjo volverá a ser titular en Los Andes.

El ex Banfield compartió ataque con los dos últimos, pero nunca jugó junto a Blanco. En el 2025, compartió varios partidos con Echevarría, mientras que este años jugó varios partidos con Viganoni, entre ellos el clásico de ida en Lomas. Por eso, se tomará unos días para definir al socio de Asenjo en la delantera.

Los números de Mauricio Asenjo en Los Andes

Desde su arribo a principio de 2025, el delantero convirtió 13 goles y brindó dos asistencias con la camiseta del Milrayitas, siendo participante directo en 15 de los 48 goles que anotó el equipo en un año y medio.

En la actual temporada, el goleador tomó más protagonismo. Actualmente en el máximo anotador de la temporada con siete goles (de los 20 que suma el equipo), también suma una asistencia, y en el juego es un pilar en el funcionamiento y la propuesta futbolística de equipo de Lomas de Zamora.