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12 de agosto de 2026
Rumores de mercado.

¿Oswaldo Pacheco a Deportivo Cali?: la respuesta de Temperley

El colombiano es uno de los pilares de Temperley y hoy está en el radar del conjunto de Colombia. Sin embargo, en el Gasolero fueron claros al respecto.

El defensor de Temperley en el radar de Deportivo Cali.

El defensor de Temperley en el radar de Deportivo Cali.

A fuerza de buenas actuaciones, Oswaldo Pacheco se convirtió en uno de los pilares de Temperley en la Primera Nacional y esta semana se conoció el interés de Deportivo Cali de Colombia, que sigue de cerca el desempeño del zaguero central del Gasolero para sumarlo a sus filas.

La información comenzó a tomar forma en las últimas horas desde diferentes medios colombianos, pero hasta el momento no llegó ningún ofrecimiento formal a las oficinas de la sede social de 9 de Julio y Dorrego, le confirmaron a Diario La Unión.

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La propuesta, según informaron desde la dirigencia del “Gasolero”, la acercó el representante del futbolista y todavía no hubo contacto entre los clubes, por lo que hasta el momento no hay avances. En el club tienen en claro su postura y aguardarán a que llegue la oferta formal de Deportivo Cali para analizarla.

Lo que Deportivo Cali le ofrecería a Temperley

A priori, por lo que averiguó este medio, la propuesta que tendría en mente el conjunto azucarero no sería demasiado seductora para Temperley, ya que sería a través de un préstamo sin cargo y con una opción de compra por un porcentaje del pase que -hasta el momento- tampoco sería del todo convincente.

Pacheco, que el año pasado estuvo cedido a préstamo en Liniers y que anteriormente lo había estado en Fenix, tiene contrato con el Celeste hasta 2027 y actualmente es uno de los pilares del equipo de Nicolás Domingo. Por eso, en el Gasolero no se quieren desprender fácil de él.

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