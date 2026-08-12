¿Oswaldo Pacheco a Deportivo Cali?: la respuesta de Temperley

El defensor de Temperley en el radar de Deportivo Cali.

A fuerza de buenas actuaciones, Oswaldo Pacheco se convirtió en uno de los pilares de Temperley en la Primera Nacional y esta semana se conoció el interés de Deportivo Cali de Colombia, que sigue de cerca el desempeño del zaguero central del Gasolero para sumarlo a sus filas.

La información comenzó a tomar forma en las últimas horas desde diferentes medios colombianos, pero hasta el momento no llegó ningún ofrecimiento formal a las oficinas de la sede social de 9 de Julio y Dorrego, le confirmaron a Diario La Unión.

La propuesta, según informaron desde la dirigencia del “Gasolero”, la acercó el representante del futbolista y todavía no hubo contacto entre los clubes, por lo que hasta el momento no hay avances. En el club tienen en claro su postura y aguardarán a que llegue la oferta formal de Deportivo Cali para analizarla.

Lo que Deportivo Cali le ofrecería a Temperley A priori, por lo que averiguó este medio, la propuesta que tendría en mente el conjunto azucarero no sería demasiado seductora para Temperley, ya que sería a través de un préstamo sin cargo y con una opción de compra por un porcentaje del pase que -hasta el momento- tampoco sería del todo convincente.

Pacheco, que el año pasado estuvo cedido a préstamo en Liniers y que anteriormente lo había estado en Fenix, tiene contrato con el Celeste hasta 2027 y actualmente es uno de los pilares del equipo de Nicolás Domingo. Por eso, en el Gasolero no se quieren desprender fácil de él.

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