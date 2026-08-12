Cresta Roja: extendieron la suspensión de 670 trabajadores en El Jagüel

Los 670 trabajadores de Cresta Roja en El Jagüel continuarán suspendidos durante dos semanas más desde este miércoles, en el marco del conflicto laboral que atraviesa la planta de Esteban Echeverría. La medida se mantiene mientras persisten los reclamos por salarios, aguinaldos y vacaciones adeudadas.

Los empleados de la planta perteneciente a Granja Tres Arroyos no retomarán por ahora sus tareas. Uno de los delegados gremiales confirmó que la suspensión fue prorrogada y que este jueves habrá una reunión con el sindicato para definir cómo continuará el reclamo.

Conflicto laboral. Trabajadores de Cresta Roja cortaron la Autopista en Ezeiza y exigen un cronograma de pagos

La situación se arrastra desde hace varias semanas y tiene como uno de sus principales ejes la demora en el pago de los salarios. Los trabajadores también denuncian deudas correspondientes al aguinaldo y las vacaciones.

La semana pasada, los empleados realizaron una protesta sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas , donde llevaron adelante una asamblea y una entrega de alimentos para las familias afectadas por el conflicto.

Durante esa jornada, Gastón Britez, vocal del Sindicato de la Alimentación, había señalado que había trabajadores que llevaban más de un mes sin cobrar y que tampoco habían recibido los montos correspondientes al aguinaldo y las vacaciones.

A este escenario se suman dificultades en la cadena productiva de Granja Tres Arroyos. De acuerdo con lo planteado por el gremio, existirían problemas en la incubación de huevos y en el abastecimiento de pollitos para sostener el proceso de producción.

Con la nueva extensión, los trabajadores de Cresta Roja en El Jagüel deberán esperar al menos otras dos semanas para conocer si se modifica el escenario. El sindicato analizará este jueves los pasos a seguir frente a la continuidad del conflicto.