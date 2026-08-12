miércoles 12 de agosto de 2026
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12 de agosto de 2026
Sospechosos.

Se hacían pasar por recolectores y vendían bolsas de residuos: cuatro demorados en Temperley

Los sospechosos, de entre 26 y 45 años, fueron identificados y trasladados a la Comisaría de Temperley, donde permanecieron demorados durante algunas horas.

Los sospechosos fueron interceptados por la Policía en Temperley.

Los sospechosos fueron interceptados por la Policía en Temperley.

La presencia sospechosa de cuatro hombres que se hacían pasar por recolectores de basura y ofrecían bolsas de residuos a los vecinos generó preocupación en Temperley y derivó en una intervención policial ocurrida el pasado martes a la tarde a metros de la Comisaría 3º de Lomas de Zamora.

El alerta surgió a partir del alerta de la gente del barrio, que advirtieron que los sospechosos podian estar realizando tareas de "inteligencia" en la zona, previa a los robos bajo la modalidad entraderas o escruches.

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Fuentes policiales informaron a La Unión que a partir de esa advertencia, los agentes identificaron a los cuatro hombres y procedieron a trasladarlos a la seccional para establecer su identidad y determinar las circunstancias de su presencia en el lugar.

La Comisar&iacute;a de Temperley, donde fueron trasladados los sospechosos.

La Comisaría de Temperley, donde fueron trasladados los sospechosos.

Alerta de los vecinos en Temperley

El procedimiento se produjo a metros del puente del paso bajo nivel de Temperley, luego de que varios vecinos manifestaran sus sospechas sobre los hombres y su actividad en la zona, por lo que la Policía decidió intervenir para identificarlos.

Los cuatro fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron demorados mientras se realizaban las consultas correspondientes ante la Justicia.

Sin embargo, la situación no derivó en una detención formal, ya que desde la UFI 7 de Lomas de Zamora se dispuso que recuperaran la libertad debido a que ninguno de ellos registraba impedimentos legales.

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