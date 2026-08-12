Se hacían pasar por recolectores y vendían bolsas de residuos: cuatro demorados en Temperley

Los sospechosos fueron interceptados por la Policía en Temperley.

La presencia sospechosa de cuatro hombres que se hacían pasar por recolectores de basura y ofrecían bolsas de residuos a los vecinos generó preocupación en Temperley y derivó en una intervención policial ocurrida el pasado martes a la tarde a metros de la Comisaría 3º de Lomas de Zamora .

El alerta surgió a partir del alerta de la gente del barrio, que advirtieron que los sospechosos podian estar realizando tareas de "inteligencia" en la zona, previa a los robos bajo la modalidad entraderas o escruches.

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Fuentes policiales informaron a La Unión que a partir de esa advertencia, los agentes identificaron a los cuatro hombres y procedieron a trasladarlos a la seccional para establecer su identidad y determinar las circunstancias de su presencia en el lugar.

Se trata de cuatro hombres de 26, 37, 42 y 45 años, quienes llevaban consigo bolsas de residuos que ofrecían a los vecinos mientras se presentaban como trabajadores de recolección .

La Comisaría de Temperley, donde fueron trasladados los sospechosos.

Alerta de los vecinos en Temperley

El procedimiento se produjo a metros del puente del paso bajo nivel de Temperley, luego de que varios vecinos manifestaran sus sospechas sobre los hombres y su actividad en la zona, por lo que la Policía decidió intervenir para identificarlos.

Los cuatro fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron demorados mientras se realizaban las consultas correspondientes ante la Justicia.

Sin embargo, la situación no derivó en una detención formal, ya que desde la UFI 7 de Lomas de Zamora se dispuso que recuperaran la libertad debido a que ninguno de ellos registraba impedimentos legales.