Caos en Temperley por la rotura de un caño maestro de agua

La rotura de una importante cañería provocó que las calles de Temperley se llenaran de agua. AySA aseguró que está trabajando en la reparación del desperfecto.

La situación sorprendió a cientos de vecinos del barrio San José de Temperley durante la madrugada de este martes. Varias calles quedaron anegadas debido a una enorme cantidad de agua que apareció en pocos minutos. Gran parte del problema se concentraba en avenida Eva Perón -ex Pasco- y Caaguazú .

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La gente empezó a llamar a AySA parece hacer el reclamo. Al principio, les indicaron que sin la dirección exacta de la pérdida de agua, no podían tomarles la denuncia. Nadie tenía ese dato. Había muchas especulaciones pero no se sabía de dónde provenía semejante cantidad de agua.

Con el correr de las horas, fue la propia empresa la que salió a aclarar la situación. “ AySA se encuentra trabajando en la reparación de una importante cañería de agua de 800 mm de diámetro en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora”, informaron en un comunicado oficial.

AySA reveló que “la cañería afectada corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes y permite la distribución de agua potable a alta presión”.

AySA trabajó en el lugar

AySA trabajó varias horas en el lugar.

La empresa proveedora de agua afirmó que durante las primeras horas de la mañana iniciaron los trabajos de excavación para descubrir la totalidad de la zona y llevar adelante el reemplazo del tramo afectado. Esto implicó un corte parcial del suministro. Los vecinos vieron las máquinas en la zona.

“Tras detectarse el escape, equipos técnicos de la empresa se movilizaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y poner en marcha un operativo de emergencia que permitirá iniciar las tareas de reparación, con el objetivo de restituir el servicio en el menor tiempo posible”, detallaron.

Por otro lado, AySA avisó que puede faltar agua en la zona y en localidades aledañas. “Para proceder a la reparación, se interrumpirá el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a algunas localidades linderas de Lomas de Zamora y Quilmes”, explicaron.

Puede haber agua turbia

La inundación en el barrio San José.

Mientras se realizan los trabajos, la empresa afirmó que “podría registrarse una afectación en el servicio de agua potable en las zonas mencionadas hasta las últimas horas del día”. Varios vecinos ya denunciaron que no tienen agua o que hay muy baja presión.

Además, AySA recordó que “durante la recuperación de la red podría registrarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías, luego de haber sido vaciadas para concretar la reparación”.

En caso de observar agua turbia, la empresa recomienda que “se deje correr el agua durante unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual”.