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11 de agosto de 2026
Es el amor.

El romántico mensaje de Nicolás Tagliafico para Carolina Calvagni: "Cumpleañera de mi vida"

Nicolás Tagliafico le dedicó un romántico posteo a Carolina Calvagni por su cumpleaños y la influencer le respondió amorosamente.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico, juntos a la par.&nbsp;

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico, juntos a la par. 

Junto a una serie de postales que incluyó desde momentos románticos y de vacaciones hasta imágenes de ella trabajando, la estrella de la Selección Argentina y del Olympique de Lyon le dejó una dedicatoria muy especial.

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"Post de apreciación a la cumpleañera de mi vida. Deseo que este nuevo año te traiga el doble de felicidad de la que me das todos los días. Te amo mucho. ¡Feliz cumpleaños mi amor!", escribió Nicolás Tagliafico.

La respuesta de Carolina Calvagni a Nicolás Tagliafico

Como era de prever, Carolina Calvagni reaccionó de inmediato a la dedicatoria de Nicolás Tagliafico con un cálido "Te amo mi amor gracias por hacerme tan feliz".

Además, la influencer compartió en sus historias de Instagram dos fotos junto al futbolista y le dedicó unas palabras que enternecieron a las redes, provocando que los mayores elogios terminaran llevándoselos él por su rol como compañero.

"Todos los días me hacés sentir especial, cuidada y por sobre todas las cosas muy amada. Gracias por hacerme tan feliz, no te das una idea de todo lo que te amo @tagliafico3", escribió.

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