Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno: "Milei se está robando todos los recursos"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de una escuela técnica en Berazategui, donde apuntó contra el presidente Javier Milei por su política sobre el mantenimiento de rutas y aseguró que “el problema es que se está robando todos esos recursos”.

El gobernador destacó: “Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos. Por eso, el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra, poniendo en riesgo a todos los que por allí circulan”.

Pero insistió: “Como contraste, en la Provincia potenciamos la gestión de AUBASA y llevamos adelante un plan integral de obras estratégicas nunca antes visto”.

Se pronunció así durante la inauguración del edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de Berazategui. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”, lanzó el líder bonaerense en un comunicado.

“En jornadas como estas quedan expuestos dos modelos de gestión antagónicos: en uno predominan la deserción y el abandono; y en el otro, las políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación”, agregó.

Y sumó: “Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado: para lograrlo, el Estado debe estar presente para capacitar y formar a los pibes y pibas dentro de las aulas. No vamos a permitir que se apague el conocimiento argentino y se ataque a las universidades. Nuestra prioridad seguirá siendo potenciar la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología”.

Las declaraciones de Kicillof contra el gobierno nacional respecto al estado de las rutas se da luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera que el oficialismo desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del “equilibrio fiscal”.