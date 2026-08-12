miércoles 12 de agosto de 2026
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12 de agosto de 2026
Fue amor.

Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc: "Una magia que se desvaneció"

Sabrina Rojas confesó en Instagram que se separó de José Chatruc y se refirió a los motivos de la separación con el exfutbolista.

Sabrina Rojas y José Chatruc, separados.&nbsp;

Sabrina Rojas y José Chatruc, separados. 

La noticia causó revuelo debido a que la relación se había convertido en una de las más inesperadas y celebradas del ambiente artístico. Lo que comenzó como una amistad dentro de un grupo de amigos terminó transformándose en un romance que ambos blanquearon públicamente durante este año.

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El posteo de Sabrina Rojas.

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La actriz y conductora publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y también negó la existencia de terceros en discordia. "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos", escribió Sabrina Rojas en el inicio de su posteo.

Sobre lo que llevó a que la relación llegara a su fin, confesó que fue tras una extensa charla en la que expresaron sus sentimientos: "Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla".

Por último, dedicó unas cálidas palabras para su ex pareja: "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin".

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