miércoles 08 de julio de 2026
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7 de julio de 2026
Reparación.

Finalizaron las mejoras en San José y avanzan nuevas obras de bacheo en Lomas

Las tareas sobre Caaguazú en San José permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón.

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Las tareas sobre Caaguazú permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón.

Las tareas sobre Caaguazú permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón.

Los trabajos en San José

Las tareas sobre Caaguazú permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón. Allí se repararon los sectores más deteriorados mediante la colocación de más de 2.700 metros cuadrados de carpeta asfáltica, mejorando la circulación sobre uno de los corredores más transitados de la zona.

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Una vez concluida esa obra, las cuadrillas iniciaron un nuevo frente de trabajo sobre la calle 12 de Agosto, también en San José. Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre Lynch y la avenida Eva Perón y actualmente avanzan entre Lynch y Armesti.

Las tareas sobre Caaguazú permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón.

Las tareas sobre Caaguazú permitieron recuperar la calzada a lo largo de 12 cuadras, entre Lynch y la avenida Eva Perón.

Las mejoras también alcanzaron otros sectores del barrio. En las últimas semanas se realizaron tareas de bacheo sobre la calle Alemania, entre Nazaret y Suecia, y entre Costa Rica y Las Perdices, como parte del plan de mantenimiento de la red vial que el Municipio desarrolla en diferentes localidades.

En Lomas Oeste, las intervenciones se concentraron sobre Portela, entre Santa Fe y Belelli, además de la esquina de Oliver y Siritto, donde se repararon sectores que presentaban un importante desgaste. Por su parte, en Llavallol se ejecutaron arreglos sobre El Rosedal, entre Friedrichs y Luzuriaga, y en la intersección de Olleros y Friedrichs, complementando las obras de repavimentación realizadas previamente en hormigón.

Los trabajos que avanzan en todo Lomas

En paralelo, continúa la segunda etapa de renovación de la avenida Alsina. Actualmente, los trabajos se desarrollan sobre la mano con sentido hacia la provincia de Buenos Aires, entre Matheu y Monseñor Schell, frente al Centro de Gestión Municipal de Lomas. Una vez finalizado ese tramo, las obras continuarán hasta el cruce con las avenidas Almirante Brown y Cerrito.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte del programa "Obras de la Comunidad", que busca mejorar la infraestructura urbana, optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad vial para vecinos y automovilistas.

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