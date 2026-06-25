jueves 25 de junio de 2026
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25 de junio de 2026
Reacondicionamiento.

Agilizan el tránsito en Lomas con arreglos sobre la avenida Alsina

Después de completar el tramo de Banfield, el Municipio comenzó la segunda etapa que irá desde Gallo hasta Cerrito.

Siguen las obras para mejorar el tránsito en Lomas.

Siguen las obras para mejorar el tránsito en Lomas.

Sobre la avenida Alsina, una de las más importantes de Lomas de Zamora, el Municipio comenzó con la segunda etapa de obras para mejorar el tránsito y la seguridad vial.

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Esta semana comenzaron las reparaciones sobre la avenida Alsina en Lomas, que irán desde Gallo hasta el cruce con Cerrito. Mientras que el último tramo de bacheos se extenderá hasta la intersección de la avenida con Florencio Varela, en Temperley.

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El objetivo es arreglar los sectores que est&aacute;n da&ntilde;ados.

El objetivo es arreglar los sectores que están dañados.

Además de las mejoras sobre la calzada, el proyecto incluye trabajos para mejorar el entorno urbano como demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

Por Alsina circulan cientos de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa para llegar a otras ciudades como Lanús y Almirante Brown.

Arreglos en San José, Llavallol, Parque Barón y Santa Catalina

En los últimos días arrancaron los bacheos con hormigón sobre más de 300 metros cuadrados de El Rosedal, entre Luzuriaga y Friedrichs, perteneciente a la localidad de Llavallol.

Mientras que en el cruce de Madrid y Garibaldi, en el límite de Parque Barón y Llavallol, las reparaciones abarcan más de 300 metros. Otro frente destacado tiene lugar en Santa Catalina sobre 600 metros de la calle Diagonal 61 y en la zona de Lomas hay bacheo en Portela, entre Santa Fe y Belelli, como también en Pellegrini y Portela.

Por su parte, en San José están haciendo bacheos a lo largo de 12 cuadras de Caaguazú. Las acciones comenzaron en el cruce con Lynch y avanzarán progresivamente hasta llegar a la Avenida Eva Perón.

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