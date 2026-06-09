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9 de junio de 2026
Tránsito.

Lomas de Zamora: ajustaron la onda verde de los semáforos en la avenida Hipólito Yrigoyen

Los vehículos que circulan a 60 km/h pueden avanzar de forma continua desde la calle Cabildo, en Turdera, hasta avenida Uriarte, en Banfield.

Apuntan a mejorar la seguridad vial y la fluidez en el tránsito en Lomas.

Apuntan a mejorar la seguridad vial y la fluidez en el tránsito en Lomas.

Esta mejora es clave en un acceso fundamental como es la avenida Hipólito Yrigoyen, no sólo porque es la más usada por los lomenses sino también porque conecta Lomas con otros distritos vecinos y Capital Federal.

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A través de esta medida, buscan mejorar la fluidez del tránsito, menos contaminación ambiental y sonora y más seguridad vial. Los vehículos que circulan a 60 km/h, que es la velocidad máxima permitida en la avenida, pueden avanzar de forma continua.

Embed - Municipio Lomas de Zamora on Instagram: " ONDA VERDE EN LA AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN Desde la calle Cabildo, en Turdera, hasta Av Uriarte, en Banfield. ¡Sincronizamos el reloj interno de los semáforos! Esto permite a los vehículos que circulan a 60 km/h avanzar de forma continua. • Mayor fluidez. • Más seguridad vial. • Menos contaminación ambiental y sonora. #ComunidadLomas"
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Semáforo necesario en Alsina y Peña

El Municipio ya avanzó con la instalación del semáforo de la avenida Alsina en su cruce con Peña, una esquina de constante tránsito de autos, micros y peatones por la cercanía del Colegio Westminster y la Escuela Nº7 General Manuel Belgrano.

“Los chicos de secundario del Westminster sale al mediodía a comer y nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en esta esquina porque si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente. Además, para los autos que dejan en Peña a los chicos doblar en Alsina a la mañana o a la tarde en hora pico es una odisea”, remarcó Carmen Fernández, vecino de Banfield y mamá de un estudiante.

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