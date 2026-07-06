miércoles 08 de julio de 2026
Escribinos
6 de julio de 2026
Se picó.

Karina La Princesita salió al cruce de El Polaco: "No lo entiendo"

El Polaco contó intimidades sobre el presente sentimental de Karina La Princesita y la cantante salió a responderle sin vueltas a su ex.

Karina cotra El Polaco.&nbsp;

Karina cotra El Polaco. 

El Polaco había dicho que su ex "está de novia”. Al escucharlo, Mirtha Legrand consultó: “¿Está de novia?”, a lo que él confirmó: “Sí, la pasa bien Kari”.

Lee además
El Polaco con los colores de Temperley. 
Pasión.

El festejo de El Polaco luego del triunfo de Temperley ante Los Andes
El Polaco y Fede Bal, viejos amigos. 
¡Ups!

El Polaco mandó al frente a Fede Bal: "Hicimos cositas"

"No lo entiendo al Polaco, porque me acuerdo que una relación que tuve yo no lo decía y él lo dijo en televisión. Hizo un vivo en su casa para decir 'si Karina está de novia'", comenzó la cantante en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "El Polaco es así, no te podes enojar, no se enteró por nadie, El Polaco es así".

"No le doy mucha importancia lo que dice él, por ahí lo dice en chiste, calculo que lo dijo en joda", continuó Karina la Princesita sobre El Polaco y agregó: "No es verdad, lo que dijo El Polaco es cualquiera, yo sigo tranqui como siempre".

Karina La Princesita.

Karina La Princesita.

Cómo está la vida sentimental de Karina La Princesita

Por último, Karina La Princesita cerró la entrevista hablando sobre el presente de su vida sentimental y negó tener un romance por fuera de las palabras de El Polaco.

"Yo estoy tranqui, a esta altura de mi vida quiero estar tranquila. Estoy re contenta, ahora no me interesa si dicen cosas que no son, me causa gracia", sentenció.

Temas
Seguí leyendo

El festejo de El Polaco luego del triunfo de Temperley ante Los Andes

El Polaco mandó al frente a Fede Bal: "Hicimos cositas"

El Polaco y Barby alentaron a la Selección Argentina en "banda"

La confesión de Capristo: "Tengo los pezones muy grandes, tipo dedos"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sebastián Funes, más conocido como Chatterbox.  video
Tragedia.

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un accidente

Las más leídas

Te Puede Interesar

Picante momento con Ximena Capristo. 
¡Ups!

La confesión de Capristo: "Tengo los pezones muy grandes, tipo dedos"