Karina La Princesita salió al cruce de El Polaco: "No lo entiendo"

Karina cotra El Polaco.

Después de que El Polaco contara en el programa de Mirtha Legrand que Karina la Princesita está en pareja, la cantante estuvo en Infama y aclaró cómo se encuentra su vida sentimental y lee tiró un palito a su ex.

El Polaco había dicho que su ex "está de novia”. Al escucharlo, Mirtha Legrand consultó: “¿Está de novia?”, a lo que él confirmó: “Sí, la pasa bien Kari”.

"No lo entiendo al Polaco, porque me acuerdo que una relación que tuve yo no lo decía y él lo dijo en televisión. Hizo un vivo en su casa para decir 'si Karina está de novia'", comenzó la cantante en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "El Polaco es así, no te podes enojar, no se enteró por nadie, El Polaco es así".

"No le doy mucha importancia lo que dice él, por ahí lo dice en chiste, calculo que lo dijo en joda", continuó Karina la Princesita sobre El Polaco y agregó: "No es verdad, lo que dijo El Polaco es cualquiera, yo sigo tranqui como siempre".

Karina La Princesita. Cómo está la vida sentimental de Karina La Princesita Por último, Karina La Princesita cerró la entrevista hablando sobre el presente de su vida sentimental y negó tener un romance por fuera de las palabras de El Polaco. "Yo estoy tranqui, a esta altura de mi vida quiero estar tranquila. Estoy re contenta, ahora no me interesa si dicen cosas que no son, me causa gracia", sentenció.

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