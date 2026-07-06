lunes 06 de julio de 2026
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6 de julio de 2026
En Auditorio Sur.

Árbol llega a Temperley en la previa de una nueva edición de la Fiesta Petecos

La banda de rock Árbol volverá a presentarse en Temperley este viernes 10 de julio antes de que arranque una nueva edición de la Fiesta Petecos.

Árbol llega a Temperley para una nueva edición de la Fiesta Petecos

Árbol llega a Temperley para una nueva edición de la Fiesta Petecos

Con más de tres décadas de trayectoria, Árbol se consolidó como una de las bandas más reconocidas del rock alternativo argentino gracias a canciones como Trenes, camiones y tractores, Pequeños sueños, La nena monstruo y El fantasma. En cada presentación, el grupo combina rock, funk, reggae, punk y pop en un show pensado para todas las generaciones.

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En esta oportunidad, la banda invitada será Roma, que tendrá a su cargo la apertura de la noche antes de la presentación de Árbol.

Las entradas para el recital de este viernes ya se encuentran a la venta a través de la plataforma TuEntrada.

Además, quienes quieran vivir esta noche de rock de manera gratuita podrán participar del sorteo que realizará La Unión en sus redes sociales.

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