Árbol llega a Temperley en la previa de una nueva edición de la Fiesta Petecos

Árbol llega a Temperley para una nueva edición de la Fiesta Petecos

La banda de rock Árbol volverá a presentarse en la región este viernes 10 de julio en la previa de una nueva edición de la Fiesta Petecos. El encuentro se realizará desde las 20 en el Auditorio Sur, de Temperley, y promete una noche cargada de música, clásicos y la energía que caracteriza al grupo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Árbol se consolidó como una de las bandas más reconocidas del rock alternativo argentino gracias a canciones como Trenes, camiones y tractores, Pequeños sueños, La nena monstruo y El fantasma. En cada presentación, el grupo combina rock, funk, reggae, punk y pop en un show pensado para todas las generaciones.

En esta oportunidad, la banda invitada será Roma, que tendrá a su cargo la apertura de la noche antes de la presentación de Árbol.

La Fiesta Petecos, un revival del tres décadas Petecos fue uno de los boliches más importantes que tuvo Lomas de Zamora en las últimas décadas, hasta que cerró en 2011. Desde el año pasado, la Fiesta Petecos se convirtió en un clásico de la agenda cultural del sur del conurbano bonaerense, convocando a cientos de jóvenes en cada edición con una propuesta que reúne a artistas nacionales y bandas emergentes en el escenario del Auditorio Sur.

Las entradas para el recital de este viernes ya se encuentran a la venta a través de la plataforma TuEntrada. Además, quienes quieran vivir esta noche de rock de manera gratuita podrán participar del sorteo que realizará La Unión en sus redes sociales.

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