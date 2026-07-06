lunes 06 de julio de 2026
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6 de julio de 2026
Es el amor.

El romántico mensaje de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras por su cumpleaños

Darío Cvitanich le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales a Ivana Figueras, confirmando que el romance está en un gran momento.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, a full.&nbsp;

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, a full. 

Junto a una serie de postales que reflejan distintos momentos compartidos, Darío Cvitanich y expresó todo el amor y la admiración que siente por su pareja. "A veces aparece alguien que, sin hacer ruido, cambia tu mundo por completo", comenzó escribiendo el exdelantero, dando inicio a una sentida dedicatoria.

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"Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial. Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo", siguió.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Para cerrar el emotivo posteo, Darío Cvitanich dejó en claro que imagina un largo camino junto a Ivana Figueiras: "Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. Te amo y admiro siempre. Feliz cumpleaños, mi vida".

La respuesta de Ivana Figueiras

La publicación no tardó en llenarse de "Me gusta" y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Entre ellos, se destacó la respuesta de Ivana Figueiras, quien le devolvió la declaración de amor con un breve pero contundente mensaje: "¡Sos lo más lindo que existe! Te amo", escribió la modelo y empresaria.

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