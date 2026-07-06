El romántico mensaje de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras por su cumpleaños

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, a full.

El romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras está pasando un gran momento. En el día del cumpleaños de la modelo, el exfutbolista de Banfield compartió el especial regalo que le hizo y le dedicó un romántico mensaje en sus redes sociales.

Junto a una serie de postales que reflejan distintos momentos compartidos, Darío Cvitanich y expresó todo el amor y la admiración que siente por su pareja. "A veces aparece alguien que, sin hacer ruido, cambia tu mundo por completo", comenzó escribiendo el exdelantero, dando inicio a una sentida dedicatoria.

"Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial. Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo", siguió.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. Para cerrar el emotivo posteo, Darío Cvitanich dejó en claro que imagina un largo camino junto a Ivana Figueiras: "Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. Te amo y admiro siempre. Feliz cumpleaños, mi vida".

La respuesta de Ivana Figueiras La publicación no tardó en llenarse de "Me gusta" y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Entre ellos, se destacó la respuesta de Ivana Figueiras, quien le devolvió la declaración de amor con un breve pero contundente mensaje: "¡Sos lo más lindo que existe! Te amo", escribió la modelo y empresaria.

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