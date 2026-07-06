Nico Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

Todo mal entre Nico Occhiato y FLor Peña.

Luego de volver al país después de la cobertura del Mundial 2026 junto al equipo de Luzu TV, Nicolás Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena al referirse al conflicto que mantiene con Flor Peña, tras el despido de la conductora por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

"El tema con Florencia está judicializado, así que no tengo más nada para decir", afirmó Nico Occhiato antes de volver a la Argentina.

En su regreso a Buenos Aires, Nico Occhiato habló con #PuroShow y confirmó que el conflicto con Florencia Peña ha sido judicializado. pic.twitter.com/6opKGWTtSh — Leilape (@_leilape) July 6, 2026 Cómo está la relación de Nico Occhiato con Flor Peña Consultado por el vínculo actual con Flor Peña, Nico Occhiato fue tajante. "No hubo más diálogo con ella", aseguró. "La charla con ella existió después del hecho y va a quedar en el ámbito de lo privado, es lo que ella comentó: decidió dar un paso al costado", explicó.

"Lo atravieso. Prefiero no hablar del tema de Florencia", respondió cuando le preguntaron si le había dolido todo lo sucedido. También dijo que quiere mantener a Marley dentro de Luzu TV.

Compartí esta nota en redes sociales:







