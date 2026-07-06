lunes 06 de julio de 2026
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6 de julio de 2026
Todo mal.

Nico Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

Nico Occhiato rompió el silenció al hablar de la demanda millonaria que le hizo Flor Peña a Luzu TV y también habló de la relación que mantiene con la actriz.

Todo mal entre Nico Occhiato y FLor Peña.&nbsp;

Todo mal entre Nico Occhiato y FLor Peña. 

"El tema con Florencia está judicializado, así que no tengo más nada para decir", afirmó Nico Occhiato antes de volver a la Argentina.

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Consultado por el vínculo actual con Flor Peña, Nico Occhiato fue tajante. "No hubo más diálogo con ella", aseguró. "La charla con ella existió después del hecho y va a quedar en el ámbito de lo privado, es lo que ella comentó: decidió dar un paso al costado", explicó.

"Lo atravieso. Prefiero no hablar del tema de Florencia", respondió cuando le preguntaron si le había dolido todo lo sucedido. También dijo que quiere mantener a Marley dentro de Luzu TV.

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