Nico Occhiato estalló contra una periodista que entró sin permiso a su casa en Miami

Nico Occhiato denunció públicamente a una periodista por haber ingresado sin autorización al establecimiento en el que está viviendo durante su paso por Miami, en el marco de cobertura que está haciendo junto al staff de Luzu TV en el Mundial 2026.

El hecho ocurrió en la casa que el equipo de Luzu TV alquiló en Miami. El video del polémico incidente lo difundió la cuenta de X de LAM.

Nico Occhiato citó el tuit del video y expresó su bronca:"Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta 'periodista'".

La periodista "se metió" a la vivienda "sin la autorización de ninguno de ellos" y, ante la reacción de él, comenzó a filmarlo con la intención de captar "una reacción" para "escracharlo".

Relató que la mujer estaba acompañada de un hombre y que este "se puso violento": "Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso. Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa".

Nico Occhiato calificó la situación como un "delirio" debido a que la mujer quería llamar a la policía: "La verdad, ya no entiendo más nada".

image

Las disculpas de de Primicias YA a Luzu TV

Primicias YA hizo público un comunicado ofreciendo disculpas tras la viralización de las imágenes. "En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y la posterior difusión de esas imágenes", expresó el medio.

image

Dijo, además, que se trató de "un error humano" en el que la colaboradora "traspasó un límite". A su vez, mencionaron que la misma no cumplió con "los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos".

"Esas imágenes no debieron obtenerse ni tampoco difundirse. Lo reconocemos como un error", manifestaron. "Lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas", cerraron.