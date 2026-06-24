jueves 25 de junio de 2026
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24 de junio de 2026
¿Qué onda?

Qué hará Marley tras la escandalosa salida de Flor Peña de Luzu TV

Marley rompió el silencio luego de la salida de Flor Peña de Luzu TV y se refirió a su continuidad en el ciclo que conducía con su amiga.

Flor Peña y Marley.&nbsp;

Flor Peña y Marley. 

Según Ángel de Brito, Flor Peña estaría dolida porque su amigo no dijo nada públicamente para defenderla en medio del escándalo: "Nos dijeron que la relación estaba dañada".

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Ángel de Brito habló con Marley después de la polémica y el conductor le contestó desde Estados Unidos: "Sin Flor no hay show del verano".

"La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", aseguró. El periodista le preguntó por su vínculo directo con Flor Peña y él expresó fríamente: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto".

Qué dijo el mánager de Flor Peña

Sebastián Centeno, el mánager y amigo de Flor Peña, habló con Ángel de Brito sobre el presente de la actriz: "Está mal, siente que le soltaron la mano y cada día le va cayendo más la información. Siente que la tiraron por la ventana. Ellos le pusieron ese equipo y la solución fue despedir a todos y listo".

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"No fueron capaces de mandarle un mensaje para ver cómo estaba, directamente la mataron. Le molestó que Nicolás haya arrancado el otro día el programa y que ni siquiera la nombre. Se lavaron la manos", insistió Centeno.

En cuanto al supuesto enojo de Florencia Peña con Marley, Sebastián Centeno explicó: "Ella lo cuidó cuando tuvo su problema, cancelación y él prácticamente la ignoró".

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