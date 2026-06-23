La filosa frase de Moria Casán a Flor Peña: "Menos mal que..."

En el programa de Moria Casán, en El Trece, hablaron sobre la victoria de la Selección Argentina frente a Austria. Además, la conductora hizo una referencia al escándalo a Flor Peña por la difusión de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

Mientras en el programa debatían el desempeño de Lionel Messi , que falló un penal, pero luego se recuperó con dos goles, también tocaron la recuperación del papá de capitán de la Selección Argentina.

Qué le dijo. La esposa de Jorge Messi, a Flor Peña tras la fake news: "Espero que..."

Fue en ese contexto que Gustavo Méndez recordó las palabras de Carlos Tévez y vinculó la situación personal de Lionel Messi con lo ocurrido dentro de la cancha.

“Tévez dijo ‘me conmueve Messi’. ¿Por qué lo dijo Tevez? Porque está pasando algo que a él le pasó, que es que mientras Tévez jugaba, su padre estaba internado”, explicó.

Además, destacó que el triunfo tuvo un significado especial para el entorno del crack rosarino. “No solamente fue una victoria de Argentina, fue una victoria también para la familia Messi, porque el padre de Messi, Jorge Messi, salió de alta en el día de ayer. Así que todo fue muy redondo”, señaló.

Sin título-1 Moria Casan y Gustavo Mendez.

La picante frase de Moria Casán

Luego de escuchar el análisis, Moria Casán sorprendió con una observación que volvió a poner sobre la mesa la polémica que rodeó a Flor Peña durante los últimos días.

“Menos mal que ganó. ¿Te imaginás si no ganaba? Pobre Florencia Peña, yo pensé en Florencia Peña”, lanzó la conductora con su chispa habitual.

Además hizo referencia a las teorías y comentarios que circularon en redes sociales luego de que la conductora lanzara una fake news. “Es un absurdo meter que todo eso se debe a eso, porque el juego tiene cosas increíbles, pero en cuanto a lo cabulero es importante”, aclaró.