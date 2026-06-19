Celia, la esposa de Jorge Messi, a Flor Peña tras la fake news: "Espero que..."

La esposa de Jorge Messi le envió un mensaje a Flor Peña.

La polémica por la fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un capítulo inesperado y puede ser el principio del fin de una catarata de cuestiones que se propagaron por los medios y las redes sociales, donde Flor Peña y Luzu TV quedaron en el centro de la escena.

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, se habría comunicado con Flor Peña y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo que generó la difusión de la fake news.

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De acuerdo con la información brindada por la conductora, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la madre del capitán de la Selección Argentina habría decidido aceptar las disculpas de la actriz y dejado en claro que no cree que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

"Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira", contó Yanina Latorre sobre la conversación que habría mantenido la familia Messi con Flor Peña tras la fuerte repercusión del caso.

image El mensaje de Celia, la esposa de Jorge Messi.

El mensaje de la esposa de Jorge Messi

Pero el gesto no terminó ahí. Según Yanina Latorre, la madre del astro rosarino también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se calme.

"Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas", reveló Latorre, en una frase que sorprendió a muchos luego de los días de tensión que vivió la familia Messi por la falsa noticia que circuló en distintos medios y redes sociales.

La información llega en un contexto especialmente sensible, luego de que Flor Peña reconociera públicamente su error al confirmar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una noticia que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.