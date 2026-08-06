viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: "La invitación", con un elencazo, y una comedia argentina

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “La Invitación”, con un elenco estelar, la comedia argentina “Canelones” y otras películas.

Se estrena La invitación.&nbsp;

Se estrena "La invitación". 

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con “La Invitación”, con las actuaciones de Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, la comedia argentina “Canelones”, la producción biográfica de Franz Kafka y otras dos películas.

La invitación

Directora: Olivia Wilde.

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Elenco: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton.

Síntesis: Joe y Angela están en una situación de pareja muy delicada y esta noche podría ser cuando todo se termine de derrumbar. Sus vecinos de arriba llegan para cenar y todo lo que puede salir mal, sale aún peor. (Drama, Estados Unidos)

Canelones

Directores: Christian Basilis, Ana Laura Gussoni.

Elenco: Cesar Bordon, Verónica Llinas, Dario Barassi, Agustín Aristarán.

Síntesis: inspirada en hechos reales. La película sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. (Comedia, Argentina).

Otros estrenos de cine

El día D: Bajo presión

Director: Anthony Maras.

Elenco: Brendan Fraser, Andrew Scott, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis.

Síntesis: en las tensas 72 horas previas al Día D, con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower y al capitán James Stagg mientras enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo. (Histórica, Estados Unidos).

Engendro

Directora: Hanna Bergholm.

Elenco: Rupert Grint, Seidi Haarla, Pamela Tola, Pirkko Saisio.

Síntesis: en una remota casa rodeada de bosque, una madre empieza a sospechar que algo no está bien con su bebé recién nacido. A medida que la sensación de amenaza crece, la frontera entre el instinto maternal y la paranoia comienza a desdibujarse. (Terror, Reino Unido)

Franz

Directora: Agnieszka Holland.

Elenco: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková.

Síntesis: a partir de una construcción fragmentada —casi como un rompecabezas emocional—, la película recorre la vida de Franz Kafka desde una perspectiva inesperada: no como ícono, sino como hombre. Sus miedos, sus contradicciones, su obsesión por entender un mundo que siempre le resultó ajeno. (Biográfica, República Checa).

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