Desvincularon a Florencia Peña y a dos productoras de Luzu TV tras el escándalo de la fake news de Jorge Messi

Tras el escándalo en Luzu TV , que tuvo como protagonista a Florencia Peña dando la noticia falsa de la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, Nico Occhiato , al frente del canal de streaming , anunció la decisión de echar a dos productoras y desvincular a la actriz.

El canal Luzu compartió un tajante comunicado en sus redes sociales donde informó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

Al tiempo, informaron: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV decidieron desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Ante los rumores que circularon en las últimas horas en torno a la salud de Jorge Messi, padre de Lionel, la intérprete dijo al aire que el progenitor del astro había fallecido, lo que es totalmente falso y fue desmentido por la propia familia del futbolista.

La misma Peña se retractó ante la repercusión en redes sociales y apuntó: “Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio. Te podés comer la curva, pedimos disculpas”.