Talleres de Escalada revivió con el agónico gol de Pablo Cortizo en Sarandí

Tras haber sumado un punto de los últimos seis como local, Talleres de Escalada dio un paso clave para volver a la punta de la Primera B al vencer a Arsenal de Sarandí , con gol de Pablo Cortizo . El Albirrojo tiene las mismas unidades que Excursionistas, ambos con 56.

El equipo de Lucas Licht cuenta con peor diferencia de goles que el conjunto del Bajo Belgrano, al que recibirá el próximo sábado en el estadio Pablo Comelli con presencia del público visitante.

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Pablo Cortizo , que se puso el traje de goleador en el Viaducto, remarcó la importancia de volver a tener esa solidez que caracterizó a Talleres de Escalada en gran parte de la temporada.

“Creo que trabajamos para eso, cuando el equipo encuentra esa solidez siempre está más cerca de ganar. Obviamente que no somos imbatibles, los rivales nos estudian, trabajan y hay veces que nos hacen las cosas difíciles. Es muy parejo, cuando lo ganamos es por detalles, cuando lo perdemos también. Nos preparamos también para eso, para estar siempre cerca de ganar y por suerte se dio”, sostuvo luego del escandaloso final en el estadio Juilo Humberto Grondona.

"Pablo Cortizo" Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada que hizo silenciar al estadio de Arsenal. pic.twitter.com/TwEu7JCts2

El Albirrojo sacó más puntos fuera de casa, pero para el experimentado volante no es algo que los tenga preocupados. “Disfrutamos cada fin de semana, cada rival plantea diferentes cosas, por eso también el fútbol es tan atrapante, porque los partidos hay que jugarlos siempre, porque cada uno con sus armas trata de hacer lo suyo y eso es válido”, aseguró el oriundo de La Plata.

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Sin embargo, agregó. "No renegamos de eso, sabemos que cada partido es diferente, hay rivales que por ahí salen un poco más, otros que se refugian y está bien. Nos enfocamos en nosotros”.

Una final en Remedios de Escalada

Pasó Arsenal de Sarandí (53), uno de los que pelea arriba, se viene Excursionistas en un mano a mano por la punta y luego visitante de Villa Dálmine (55), otro que no afloja junto a Deportivo Camioneros (55).

Sabiendo lo que enfrentarán en estas dos fechas siguientes, Pablo Cortizo señaló que “después vendrá la UAI (Urquiza) y también va a ser igual de complicado. Así que a trabajar para lo que viene”.