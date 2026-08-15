Talleres de Escalada le ganó a Arsenal sobre el final y volvió a la cima en la Primera B

Talleres de Escalada ganó y subió a lo más alto
En un partido de candidatos, Talleres de Escalada le ganó sobre la hora a Arsenal de Sarandí y recuperó el primer puesto en la Primera B. Fue 1 a 0 gracias al gol de Pablo Cortizo sobre los 42 minutos del complemento.
Con ese gol agónico del volante central, el equipo de Lucas Licht destrabó un partido parejo, muy friccionado y que se encaminaba al empate después desarrollo en el que ninguno terminó de imponer condiciones.
En un partido en el que los dos tuvieron su momento, pero no fueron contundentes con sus ataques, Talleres encontró en la pelota parada su gran aliado y gracias a eso se llevó el triunfo: tras un tiro libre desde la mitad de la cancha, Federico Martínez se impuso en el área, pero no pudo cabecear y la pelota le quedó a Cortizo, que no dudó y fusiló al arquero en una inmejorable posición de gol.
Gracias a esta victoria, Talleres aprovechó el empate de Camioneros ante Deportivo Merlo y con 56 puntos regresó a la cima del torneo, lugar que comparte con Excursionistas, quien será su próximo rival en el estadio Pablo Comelli.
¡Final del partido: Arsenal 0 vs. 1 Talleres de Escalada!
En medio del escándalo, el árbitro Gastón Iglesias dio por terminado el encuentro. Fue victoria de Talleres de Escalada, que volvió a ser uno de los punteros de la Primera B.
Escándalo en el final: empujones, piñas y expulsiones
Antes del pitazo final, Claudio Mosca pegó una patada innecesaria tras un quite limpio de Alexis Payés y a partir de ahí generó una gresca generalizada que incluyó piñas y patadas. Por su accionar, Mosca se fue expulsado.
"Batalla Campal"Porque los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada se agarraron a las piñas. El juez finalizó el partido. pic.twitter.com/VXm27vAB8t— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
Casoli salvó a Talleres de Escalada sobre el final
A los 45 minutos, el arquero de Talleres de Escalada se lució en un mano a mano ante Ivo Kestler y se quedó con el empate del local.
GOOOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA
Sobre los 42 minutos, tras una pelota parada y un cabezazo fallido de Federico Martínez, Cortizo quedó en una inmejorable posición y fusiló al arquero local para el 1 a 0.
"Pablo Cortizo"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada que hizo silenciar al estadio de Arsenal. pic.twitter.com/TwEu7JCts2
Otra clara para Talleres de Escalda
A los 40, tras un pase de Axel Arce, Federico Versaci probó desde afuera del área y exigió una buena respuesta del arquero local Julián Loberos
Llegó la respuesta de Arsenal
Sobre los 30 minutos, Matías Sosa probó con un tiro libre y complicó a Mauro Casoli, que tuvo que dar un rebote largo para evitar la llegada de los delanteros del local.
Talleres de Escalada se perdió el gol de triunfo
Sobre los 27 minutos, tras un un centro desde la derecha y una bajada de cabeza de Federico Martínez, Versaci no pudo definir con comodidad dentro del área y se perdió la más clara del partido.
¡Inició el segundo tiempo!
Talleres de Escalada y Arsenal disputan los últimos 45 minutos
¡Final del primer tiempo!
Talleres de Escalada y Arsenal igualan sin goles en un aburrido partido por la fecha 30 de la Primera B.
Sin grandes emociones, se acerca el final del primer tiempo
Talleres de Escalada y Arsenal no logran marcar una diferencia en el juego y el empate es justo. Se juegan los últimos 5 minutos.
Se salvó Talleres de Escalada
Sobre los 27, Arsenal tuvo la primera situación del peligro: Matías Sosa se metió el área, probó con un fuerte remate, pero Mauro Casoli respondió y salvó a Talleres de Escalada.
Talleres de Escalada y Arsenal, sin diferencias
Al cabo de los primeros 15 minutos, ninguno logra importante condiciones. Talleres de Escalada y Arsenal se repartan la pelota y no hay grandes situaciones.
¡Arrancó el partido!
Talleres de Escalada y Arsenal disputan los primeros 45 minutos en Sarandí.
Las formaciones de Talleres de Escalada y Arsenal
Arsenal: Julián Lobelos; Mariano Del Col, Alexis Payés, Iván Peralta, Damián Pérez; Alejo Antilef, Talo Coletta, Matteo Trombini, Alexis Vega; Matías Sosa y Luca Franco.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez.