Talleres de Escalada le ganó a Arsenal sobre el final y volvió a la cima en la Primera B

Talleres de Escalada ganó y subió a lo más alto

En un partido de candidatos, Talleres de Escalada le ganó sobre la hora a Arsenal de Sarandí y recuperó el primer puesto en la Primera B. Fue 1 a 0 gracias al gol de Pablo Cortizo sobre los 42 minutos del complemento.

Con ese gol agónico del volante central, el equipo de Lucas Licht destrabó un partido parejo, muy friccionado y que se encaminaba al empate después desarrollo en el que ninguno terminó de imponer condiciones.

En un partido en el que los dos tuvieron su momento, pero no fueron contundentes con sus ataques, Talleres encontró en la pelota parada su gran aliado y gracias a eso se llevó el triunfo: tras un tiro libre desde la mitad de la cancha, Federico Martínez se impuso en el área, pero no pudo cabecear y la pelota le quedó a Cortizo, que no dudó y fusiló al arquero en una inmejorable posición de gol.

Gracias a esta victoria, Talleres aprovechó el empate de Camioneros ante Deportivo Merlo y con 56 puntos regresó a la cima del torneo, lugar que comparte con Excursionistas, quien será su próximo rival en el estadio Pablo Comelli.