Así será la fiesta por los 153 años de Banfield: música, exposiciones y gastronomía

Por cuarto año consecutivo, Banfield va a festejar su aniversario con un gran evento en la calle Maipú . Este lunes, de 12 a 19, los vecinos y familias disfrutarán de shows de música, actividades culturales, exposiciones y puestos gastronómicos .

Banfield Celebra en Comunidad es el nombre del encuentro organizado por el Municipio de Lomas junto a la Cámara de Comercio en el marco del 153° aniversario de la ciudad. Sobre Maipú, desde Pueyrredón hasta Arenales, van a armar una muestra comercial, cultural, industrial, deportiva e institucional.

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"En Maipú, entre Pueyrredón y Viamonte, habrá stands a cargo de clubes, escuelas, la Sala Cestoni, Fiat, Expo Comics y diferentes juegos y sorpresas para los chicos. Mientras que la cuadra de Maipú, entre Viamonte y Arenales, estará dedicada a los espacios artísticos y culturales de la ciudad", detallaron desde la Cámara de Comercio de Banfield .

Sobre Viamonte, entre Maipú y Cochabamba, habrá exposiciones a cargo de múltiples comercios de la zona. Y en Viamonte, desde Maipú a Talcahuano, los vecinos disfrutarán de 26 locales gastronómicos que ofrecerán todo tipo de comidas y bebidas.

Un festejo a pura música en Banfield

En esta edición de Banfield Celebra en Comunidad habrá dos escenarios con números musicales gratuitos. En el de Maipú y Arenales se presentarán Soronautas (grupo musical infantil de astronautas del sonido), La Guarandinga (una banda que combina cumbia con ritmos latinos y caribeños) y La Bichonada (ensamble de improvisación con señas).

También montarán un escenario sobre Viamonte y Talcahuano con shows en vivo de Mr. Lynch (rock), Ojos de Venado (rock), Carbón (rock y metal alternativo) y un DJ set de Iván Ragusi.

La Cestoni tendrá su stand en el aniversario de Banfield

Con 91 años de historia, la Sala Cestoni es una de las instituciones que tendrá su stand en los festejos por el aniversario de Banfield.

"La Cámara de Comercio nos facilitó un stand en el que vamos a repartir folletos, un enfermero va a estar tomando la presión y también se van a ofrecer comidas como empanadas y pizzas. Es el segundo año que vamos a formar parte y nos entusiasma volver a compartir un lindo festejo junto a la querida comunidad banfileña", destacó el presidente de la Cestoni, Emiliano Sagú.

El centro de salud está atravesando una situación económica complicada y, con el objetivo de recaudar fondos, este domingo a las 20.30 realizarán una cena solidaria en el Bodegón del Club Para Siempre.