Banfield oficializó el levantamiento de sus inhibiciones y la cancelación de multas ante la FIFA

Banfield llevó tranquilidad a todos sus hinchas al confirmar, mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, la resolución de su situación legal y financiera. Tras semanas de intensas gestiones, la institución saldó la totalidad de las deudas que mantenía en el ámbito internacional, logrando la habilitación definitiva para que sus nuevos refuerzos puedan competir de manera oficial.

Para alcanzar la regularización institucional, la actual Comisión Directiva destinó un total de 1.318.559,48 dólares durante este mercado de pases . Dicha cifra permitió cancelar ocho obligaciones pendientes, multas económicas aplicadas por los organismos rectores y diversos embargos judiciales que pesaban sobre las cuentas del club.

Entre los principales pagos detallados por la entidad, se destacan la regularización con el Montevideo City Torque por el futbolista José Álvarez, el saldo con Guaraní por la transferencia de Paul Riveros y el cierre definitivo de un viejo litigio con Roberto Brum que el club arrastraba desde el período 2012-2013.

A estas cifras se sumaron 165.158 dólares en concepto de multas directas de la FIFA y el levantamiento de un embargo judicial en el Banco Macro por 370 millones de pesos, paso indispensable para garantizar la trazabilidad de los fondos ante la entidad madre del fútbol mundial.

El Club Atlético #Banfield informa el levantamiento de inhibiciones y la cancelación de multas ante FIFA.



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Refuerzos habilitados y luz verde en Banfield

Con este frente judicial y económico completamente saneado, Pedro Troglio recibió la mejor noticia de la semana. Los cinco futbolistas incorporados para esta temporada quedaron oficialmente habilitados por la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, Nehuén Paz, Lautaro Cano, Manuel Arteaga, Alexander Machado y Matías Hernández ya forman parte de la nómina de concentrados y se encuentran a total disposición para el trascendental encuentro de esta noche frente a Racing.

En el cierre del documento compartido con sus socios, la dirigencia de Banfield encabezada por Matías Mariotto remarcó que el proceso se afrontó bajo un estricto criterio de responsabilidad financiera. Las autoridades destacaron el enorme esfuerzo realizado para potenciar el plantel profesional y volver a ser competitivos en el plano local, cuidando al mismo tiempo la sostenibilidad económica e institucional de la institución a largo plazo.