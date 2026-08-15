El debut soñado de Alexander Machado en el triunfo de Banfield ante Racing en Avellaneda

El debut de Alexander Machado en Banfield no pudo haber tenido un guion más cinematográfico. Apenas cuatro horas después de que el club lograra destrabar las complejas inhibiciones de la FIFA para habilitarlo, el delantero uruguayo saltó al campo de juego del Cilindro de Avellaneda y se convirtió en el héroe de la jornada al anotar el gol con el que el Taladro venció 1-0 a Racing.

El tanto, convertido de palomita a los 24 minutos del primer tiempo, significó un bálsamo de aire fresco para el ciclo de Pedro Troglio y, en contrapartida, profundizó la crisis futbolística de una "Academia" que se retiró silbada por su público.

Tras el pitazo final, el atacante charrúa de 24 años se mostró visiblemente conmovido por la inmediatez de su éxito. Con respecto a sus sensaciones iniciales, manifestó: "Estoy muy feliz, es un debut soñado. Es el sueño de todos y por suerte se me dio a mí". Asimismo, el futbolista no escatimó en elogios para sus nuevos compañeros, al asegurar que "me habían dicho que era un plantel sano con grandes jugadores y grandes personas".

Lejos de conformarse con este impacto inicial, Machado dejó en claro que mira hacia el futuro con ambición, aunque manteniendo los pies sobre la tierra: "Mis objetivos son claros, ayudar al equipo a ganar cosas importantes, vamos paso a paso".

Adaptación en Banfield y el peso de la historia uruguaya

El salto hacia la Liga Profesional Argentina representa un desafío mayúsculo para el atacante, quien reconoció las marcadas diferencias que existen con el torneo de su país natal. Al respecto, el ex Peñarol analizó con madurez el escenario actual: "De a poco me voy adaptando al fútbol argentino, recién llegué. Comparado al fútbol uruguayo, están dos escalones arriba en intensidad".

Sin embargo, esta brecha física y táctica no amedrenta al delantero, sino que funciona como un motor para su motivación. En ese sentido, Machado concluyó sus declaraciones remarcando el legado de sus compatriotas en el club del sur del Gran Buenos Aires: "Ya sabía que había uruguayos que pasaron por acá y tuvieron historia. Llegar al fútbol argentino me genera ilusión".

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Una trayectoria de constante evolución

Este presente idílico en el fútbol argentino no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una carrera que ha ido de menor a mayor en la Primera División de Uruguay. Nacido en Montevideo el 28 de mayo de 2002, Alexander Nicolás Machado Aycaguer (apodado el "Canguro") dio sus primeros pasos profesionales en el Club Atlético Cerro, donde debutó con tan solo 16 años y forjó su carácter competitivo. Posteriormente, defendió las camisetas de Boston River y Miramar Misiones, siendo en este último club donde alcanzó una explosión goleadora determinante al registrar 11 anotaciones en la temporada 2024.

Su notable rendimiento en el plano local despertó el interés del gigante Peñarol, institución que adquirió su ficha y con la que llegó a disputar la Copa Libertadores. Tras un productivo préstamo de seis meses en Defensor Sporting durante el primer semestre de 2026, donde aportó cuatro goles, armó las valijas para unirse a Banfield a través de una cesión por un año con una opción de compra de USD 1.500.000. Como si fuera poco, su evolución ya captó el ojo clínico de Marcelo Bielsa, quien lo hizo debutar en la Selección de Uruguay en septiembre de 2024. Con su gol en Avellaneda, el "Canguro" demostró que tiene el juego y la personalidad necesaria para hacer su propia historia en el fútbol argentino.