Escándalo: le pegó a un nene en la estación de Lomas y se la llevaron a la comisaría

Una mujer con problemas psiquiátricos fue denunciada por pegarle a un nene de 9 años en la estación de Lomas de Zamora . Intervino la Policía y la trasladaron a una institución de salud mental.

Según pudo averiguar La Unión , todo ocurrió en uno de los andenes de la estación de tren. Una señora de 61 años, de nacionalidad uruguaya, se acercó al menor y sin motivo alguno le efectuó un fuerte golpe en la zona del estómago .

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El chico estaba acompañado por su madre, de 30 años. Ambos empezaron a gritar y llamaron a la Policía para que detuviera a la agresora. Se desató un gran revuelo en plena estación, según indicaron testigos a este medio.

Efectivos de la Policía Federal Argentina intervinieron en el lugar y convocaron al personal de la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora . También fue convocada una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas .

El personal de salud atendió al menor y constató que no tenía lesiones de gravedad. Los policías trasladaron a las partes a la comisaría para tomarles declaración e iniciar las actuaciones correspondientes.

La mujer, quien tenía problemas psiquiátricos, fue trasladada al Hospital Esteves de Temperley, donde le brindaron la atención correspondiente y quedó internada por insanía, según informaron fuentes del caso a este medio.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “averiguación de ilícito”.