sábado 15 de agosto de 2026
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15 de agosto de 2026
Agresión.

Escándalo: le pegó a un nene en la estación de Lomas y se la llevaron a la comisaría

Una mujer golpeó a un menor en el estómago y tuvieron que llamar a la Policía de Lomas. La señora tenía problemas mentales.

El caso ocurrió en la estación de Lomas.

El caso ocurrió en la estación de Lomas.

Una mujer con problemas psiquiátricos fue denunciada por pegarle a un nene de 9 años en la estación de Lomas de Zamora. Intervino la Policía y la trasladaron a una institución de salud mental.

Según pudo averiguar La Unión, todo ocurrió en uno de los andenes de la estación de tren. Una señora de 61 años, de nacionalidad uruguaya, se acercó al menor y sin motivo alguno le efectuó un fuerte golpe en la zona del estómago.

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El chico estaba acompañado por su madre, de 30 años. Ambos empezaron a gritar y llamaron a la Policía para que detuviera a la agresora. Se desató un gran revuelo en plena estación, según indicaron testigos a este medio.

Operativo en la estación de Lomas

Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.

Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.

Efectivos de la Policía Federal Argentina intervinieron en el lugar y convocaron al personal de la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora. También fue convocada una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

El personal de salud atendió al menor y constató que no tenía lesiones de gravedad. Los policías trasladaron a las partes a la comisaría para tomarles declaración e iniciar las actuaciones correspondientes.

La mujer, quien tenía problemas psiquiátricos, fue trasladada al Hospital Esteves de Temperley, donde le brindaron la atención correspondiente y quedó internada por insanía, según informaron fuentes del caso a este medio.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “averiguación de ilícito”.

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