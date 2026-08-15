Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort: "Nos llamaba a todos mientras cag..."

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, contó una picante anécdota sobre la intimidad familiar y que involucra a su papá durante una entrevista en su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini la pantalla de El Trece.
Martita Fort ventiló algunas intimidades familiares y en especial se refirió sobre una particular costumbre que tenía su papá Ricardo Fort.
Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, contó una picante anécdota sobre la intimidad familiar y que involucra a su papá durante una entrevista en su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini la pantalla de El Trece.
La joven influencer recordó que el baño era el lugar predilecto de Ricardo Fort para mantener conversaciones profundas con sus hijos y allegados.
“El lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba”, contó Martita Fort ante la risa y el asombro del estudio.
También detalló cómo Ricardo Fort solía llamar a toda la familia para conversar mientras estaba en el baño haciendo sus necesidades. “Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos”, relató Martita Fort, en medio de las risas de todo el estudio.
Según Martita Fort, su papá encontraba en ese momento de privacidad el único espacio donde podía alejarse de los medios. “Era cuando realmente lo veía relajado”, recordó. “Esto ya es recorte, ya somos viral. ¿Entendés que es televisión nacional, no?”, anticipó Mario Pergolini.
“Se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...“, detalló Martita Fort.