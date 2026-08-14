Inició la cuenta regresiva para el Clásico de Lomas: Temperley-Los Andes.

El clásico de Lomas y su edición N° 100
La espera se termina y el clásico de Lomas de Zamora vuelve a ocupar el centro de la escena. Temperley y Los Andes se enfrentarán este domingo, desde las 18, en el estadio Alfredo Beranger, en un partido correspondiente a la 25ª fecha de la Primera Nacional y que tendrá un condimento especial: será el clásico número 100 entre ambos equipos y volverá a jugarse en Turdera después de más de doce años.
Los dos llegan con la necesidad de recuperarse y con el objetivo de sostenerse en zona de Reducido, por lo que el resultado puede tener un peso importante tanto en lo futbolístico como en lo anímico.
La cancha del Gasolero será el escenario para la disputa.
Cómo lo vive Temperley en la previa
En Temperley, la previa se vive con una expectativa diferente por el regreso del clásico al Beranger. Marcos Echeverría reconoció que en el plantel se percibe una energía especial y destacó la importancia de volver a jugar este partido con su gente. "Estos partidos son aparte, son especiales", señaló el atacante.
Temperley se impuso la última vez que se enfrentó con Los Andes.
También Franco Díaz puso en palabras el clima que atraviesa al vestuario Gasolero. El mediocampista, surgido de las inferiores del club y que tendrá su primer clásico ante Los Andes en el Beranger, definió la semana como "especial" y aseguró que el equipo llega con confianza pese a las dos derrotas consecutivas.
Para Díaz, la conexión entre el plantel y los hinchas puede ser una ventaja decisiva: "La presión la van a tener ellos", afirmó, mientras anticipó que Temperley intentará mantener su identidad y salir a imponer su juego desde el comienzo.
Cómo palpita Los Andes las horas antes del clásico
Del otro lado, Los Andes afronta el clásico como una verdadera prueba de carácter. El equipo de Leonardo Lemos cayó al octavo puesto después de un comienzo irregular de la segunda rueda y tendrá por delante una seguidilla exigente como visitante: cuatro de sus próximos cinco partidos serán fuera del Eduardo Gallardón.
El duelo ante Temperley aparece así como un punto de inflexión para el Milrayitas, que necesita sumar para defender su lugar entre los clasificados al Reducido.
Mauricio Asenjo, la carta de gol para el Milrayitas.
En Turdera, además, deberá hacerlo ante un Beranger que promete estar colmado: Temperley dispuso un bono de "Día del Club" de $10.000 para socios y no socios, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratis.