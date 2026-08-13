Cena solidaria en Banfield: la Sala Cestoni busca el apoyo de la comunidad

La Sala Cestoni de Banfield está atravesando una situación económica complicada y necesita más que nunca del acompañamiento de la comunidad. Con el objetivo de recaudar fondos y seguir sosteniendo sus actividades, este domingo a las 20.30 realizarán una cena solidaria en el Bodegón del Club Para Siempre .

"Con la ayuda del Club Para Siempre y su presidente José González organizamos una cena solidaria para juntar fondos y poder empezar a achicar una deuda millonaria que nos está ahogando. En el bodegón entran hasta 100 personas y por ahora vendimos la mitad de las entradas así que estamos haciendo mucha difusión porque queremos que se llene y compartir una noche especial con la gente", expresó el presidente de la Cestoni, Emiliano Sagú.

Discapacidad y autonomía. La historia de Camila y su pastelería: cuando emprender también es abrir oportunidades

En el pintoresco bodegón ubicado sobre la calle Melo 560 , la cena solidaria tendrá un menú que incluirá una entrada con bruschettas de vegetales y una cazuela de lentejas como plato principal. También habrá un show en vivo del cantautor Beto Dávila. Las entradas tienen un valor $20 mil y se pueden adquirir en la administración de la Sala Cestoni, que está en la calle Rincón 143. También se venden en Maipú 239 (local 9) y en Gallo 298 (Tienda de Mascotas Catfield).

Desde febrero del año pasado, la Cestoni tiene una nueva Comisión Administradora que trabaja con mucho esfuerzo para que la sala crezca tanto a nivel sanitario como social. Lamentablemente, heredaron un conflicto legal de la gestión anterior que necesitan resolver cuanto antes para evitar que la situación de la institución se agrave.

"En un año y medio abrimos 2 consultorios, sumamos nuevos profesionales de salud y diferentes talleres para la comunidad. También renovamos la planta alta del edificio, que estaba deteriorada, y ahora estamos buscando que nos donen cables para hacer un tendido nuevo y seguir mejorando las instalaciones", indicó Sagú.

Con 91 años de historia, la sala ofrece servicios de vacunación, medico clínico, pediatría, podología, gastroenterología, kinesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psicología, neurología, fonoaudiología y ginecología. También dan clases de yoga, gimnasia, actividades físicas adaptadas y talleres de tejido, pintura, literatura y percusión.

La Cestoni tendrá su stand en el festejo por el aniversario de Banfield

Este lunes llega la tercera edición de Banfield Celebra en Comunidad, un evento organizado por el Municipio de Lomas junto a la Cámara de Comercio por el 153° aniversario de la ciudad.

A lo largo de la calle Maipú, desde Pueyrredón hasta Arenales, armarán un paseo gastronómico, cultural, industrial, deportivo e institucional. "La Cámara de Comercio nos facilitó un stand en el que vamos a repartir folletos, un enfermero va a estar tomando la presión y también se van a ofrecer comidas como empanadas y pizzas. Es el segundo año que vamos a formar parte y nos entusiasma volver a compartir un lindo festejo junto a la querida comunidad banfileña", destacó el presidente de la Sala Cestoni.

A partir de las 12 comenzará el encuentro que contará además con shows de música en vivo, juegos, sorteos y actividades recreativas para disfrutar en familia.