Cómo será la venta de entradas para el público de Banfield ante Midland por Copa Argentina

Banfield se prepara para un duelo clave por los octavos de final de la Copa Argentina . El encuentro se disputará este martes 18 de agosto a las 21.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, propiedad del Deportivo Morón . La organización del certamen ya confirmó cómo será el operativo para que los hinchas del Taladro puedan asegurar su lugar.

La venta de localidades para el público de Banfield se centralizará en un solo día y lugar. Los hinchas podrán adquirir sus tickets este lunes 17 de agosto, en el horario de 11 a 18, únicamente en las boleterías del Florencio Sola.

Desde la dirigencia y los organismos de seguridad remarcaron un dato fundamental: no habrá venta de entradas online ni se abrirán boleterías en la cancha de Morón el día del partido. Por lo tanto, los simpatizantes que no compren su boleto con anticipación en el sur del Gran Buenos Aires no podrán ingresar al estadio. Los medios de pago aceptados en las ventanillas del Lencho Sola incluirán efectivo, tarjeta de débito, crédito y código QR (en un solo pago).

Los precios de las localidades para la gente de Banfield

El valor de las populares para le gente de Banfield que quiera asistir al estadio de Morón será de 60 mil pesos, mientras que las plateas tienen un valor de 80 mil pesos. Por su parte, los menores hasta 11 años en el sector de las populares abonarán 50 mil pesos.

Para facilitar la llegada de la parcialidad de Banfield al oeste bonaerense, el club dispuso el alquiler de micros de traslado. Los pasajes se comercializan en la Sede Social (Avenida Venancio Vergara 1635) a un valor de 5 mil pesos para socios y de 10 mil pesos para no socios, bajo la modalidad de pago exclusivo en efectivo.

Por otra parte, se informó que las personas con discapacidad no requerirán la compra de entradas anticipadas. Podrán ingresar de forma directa al estadio de Morón el martes de partido presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) original en los accesos correspondientes.

El partido no solo representa avanzar en el torneo, sino también posicionarse entre los mejores ocho equipos del país. El ganador de la llave entre Banfield y Midland se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia.